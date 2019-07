Świerszcze zdrowsze niż warzywa i owoce?

Nie wyobrażasz sobie, że mógłbyś zjeść świerszcza, robaki lub pająka? Nawet podróżując w odległe zakątki świata nie dajesz się namówić na skosztowanie lokalnego przysmaku? Naukowcy sugerują, że powinniśmy być bardziej otwarci na włączenie tych stworzeń do naszej codziennej diety. Dowodów pojawia się coraz więcej. Przykład? Badanie kliniczne z University of Wisconsin-Madison wykazało, że jedzenie świerszczy może poprawić mikrobiom jelita człowieka. Naukowcy dalej przyglądają się właściwościom odżywczym robaków i owadów. Ich odkrycia są zaskakujące!

Owady jako doskonałe źródło przeciwutleniaczy

W nowym badaniu naukowcy z Uniwersytetu w Teramo we Włoszech wykazali, że owady mają wysoką zawartość przeciwutleniaczy, które są naturalnymi substancjami, walczącymi z wolnymi rodnikami, odpowiedzialnymi za uszkodzenia komórkowe. Może to oznaczać, że owady mogą lepiej wspierać nasze zdrowie niż owoce i warzywa. Badania zostały przeprowadzone metodą in vitro.

Główny autor badań, prof. Mauro Serafini, podkreśla, że choć jadalne owady są doskonałym źródłem białka, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, minerałów, witamin i błonnika, nikt do tej pory nie analizował ich właściwości przeciwutleniających. Zespół przebadał 12 różnych jadalnych owadów, a także dwa rodzaje bezkręgowców. Były to m.in.: dżdżownice, cykady wieczorne, czarne mrówki, jedwabniki, koniki polne, świerszcze, gigantyczne stonogi amazońskie i czarne skorpiony. Badacze wyszczególnili części rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach.

Owady kontra sok pomarańczowy

Okazało się, że rozpuszczalne w wodzie ekstrakty, pochodzące w szczególności z koników polnych, jedwabników i świerszczy mają pięciokrotnie większą moc antyoksydacyjną niż świeży sok pomarańczowy, który dietetycy cenią sobie za wysoką zawartość przeciwutleniaczy.

Rozpuszczalna w tłuszczach zawartość jedwabników, cykad wieczornych i afrykańskich gąsienic ma dwukrotnie większą moc przeciwutleniającą niż oliwa z oliwek.

Najnowsze odkrycia mogą być bardzo pomocne w walce z problemem niedożywienia na świecie.

Wyniki tych badań opublikowano w czasopiśmie „Frontiers in Nutrition”.

