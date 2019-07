Masz te objawy? Prawdopodobnie w twojej diecie jest za dużo cukru

Masz problemy z cerą

Kolagen jest najbardziej rozpowszechnionym białkiem w organizmie i jest odpowiedzialny za elastyczność skóry. Z natury cząsteczki cukru wiążą się z kolagenem i pomagają poruszać się komórkom kolagenu. Zbyt duża ilość cukru w ​​organizmie powoduje, że komórki kolagenu są mniej mobilne, co powoduje sztywność tkanek, w tym skóry. Ponadto nadmiar cukru sprzyja stanom zapalnym, a więc pojawiają się wypryski.



Masz problemy z pamięcią i koncentracją

Mózg potrzebuje mnóstwo cukru, ale nie prostego. jego nadmiar ma fatalny wpływ na pamięć i koncentrację. Pojawia się tzw. mgła mózgowa.



Potrzebujesz więcej słodkości

Twoje ulubione, słodkie przekąski nagle przestały ci smakować? Masz wrażenie, że nie są już tak słodkie jak kiedyś? Ewidentnie spożywasz za dużo cukru, bo twój organizm już się do niego przyzwyczaił.



Często łapiesz infekcje

Zbyt dużo cukru osłabia układ odpornościowy. To dlatego, że glukoza zmniejsza aktywność białych krwinek, które są odpowiedzialne za zabijanie patogenów, takich jak wirusy.



Zaczynasz tyć

Nadmierne spożycie cukru sprawia, że ​​jesteś gruby. Oczywiście, istnieją inne czynniki, takie jak poziom aktywności i tempo przemiany materii, które wchodzą w grę, ale organizm najpierw spala cukier na energię. To, czego nie można od razu użyć, przechowuje w razie potrzeby - jako tłuszcz. Jeśli czujesz się zmęczony i ospały z powodu spożywania cukru, również masz mniejsze szanse na rozpoczęcie aktywności fizycznej.



Nagle pojawia się silne zmęczenie

Cukry proste powodują szybki wzrost poziomu glukozy we krwi. Jednak równie szybko spada, co powoduje, że najpierw dostajemy energetycznego kopa, by za chwilę odczuwać silne zmęczenie.



Pragniesz słodyczy

Cukier uzależnia. Jest to substancja tak uzależniająca jak kokaina i jej skutki są podobne. Cukier stymuluje produkcję dopaminy, hormonu przyjemności. Nic więc dziwnego, że chcesz dostarczać go sobie więcej i więcej.