6 wyjątkowo tłustych produktów, które muszą znaleźć się w twojej diecie

Orzechy

Są tłuste i kaloryczne - co do tego nikt nie ma wątpliwości. Ale też nikt nie podważy ich wartości odżywczych. Zawierają nie tylko dużo tłuszczu i białka. Orzechy są również bogate w witaminę E i magnez.



Tłuste ryby

Tak jak awokado i oliwa z oliwek, stanowią nieodzowny element zdrowej i zbilansowanej diety. Tłuste ryby są napakowane zdrowymi dla serca kwasami tłuszczowymi omega-3, wysokiej jakości białkami i różnymi ważnymi składnikami odżywczymi.



Jajka

Wiele osób unika ich ze względu na dużą zawartość cholesterolu. Chociaż naukowcy i lekarze już od jakiegoś czasu starają się wyprostować czarny PR jaj, nie jest to łatwe zadanie. Nowe badania wykazały, że cholesterol w jajach nie wpływa na poziom cholesterolu we krwi, przynajmniej nie u większości ludzi. Całe jaja są jednymi z najbardziej odżywczych pokarmów na świecie. Pomimo wysokiej zawartości tłuszczu i cholesterolu są niezwykle odżywcze i zdrowe.



Ciemna czekolada

Aż 65 proc. kalorii pochodzi w jej przypadku z tłuszczu. Jednak gorzka czekolada zalicza się do przekąsek, po które warto regularnie sięgać. Jest także doskonałym źródłem żelaza, magnezu, miedzi i manganu. W dodatku znajdziemy w niej także antyoksydanty, które wymiatają wolne rodniki.



Awokado

Podczas gdy większość owoców zawiera przede wszystkim węglowodany, awokado jest nasycone tłuszczami. Aż 77 proc. kalorii pochodzi z tłuszczu, a jednak eksperci są zgodni - awokado powinno być elementem zdrowej, zbilansowanej diety. Głównym kwasem tłuszczowym jest tłuszcz jednonienasycony zwany kwasem oleinowym. Jest to również dominujący kwas tłuszczowy w oliwie z oliwek, związany z różnymi korzyściami zdrowotnymi. Co jeszcze zawiera awokado? Mnóstwo potasu, który reguluje pracę serca.



Nasiona chia

Niewiele osób ma świadomość, że te drobne nasionka są wyjątkowo tłuste. Aż 80 proc. kalorii z nasiona chia pochodzi z tłuszczu, jednak większość tłuszczów w nasionach chia składa się ze zdrowego dla serca kwasu tłuszczowego omega-3 zwanego ALA.

