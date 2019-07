7 powodów, dla których warto sięgnąć po czerwoną kapustę

7. Ma korzystny wpływ na zdrowie jelit

Istnieją dowody, że kapusta może zmniejszać zapalenie błony śluzowej jelit, czyli stan, w którym w jelitach rozwijają się zmiany chorobowe, występujący często jako efekt uboczny leczenia raka. Kapusta jest również dobrym źródłem błonnika, który utrzymuje zdrowie jelit i ułatwia trawienie pokarmów. Nierozpuszczalny błonnik stanowi około 70 procent błonnika w kapuście. Zapobiega biegunkom i pomaga strawionemu jedzeniu łatwiej przechodzić przez jelita, zmniejszając ryzyko zaparcia. Pozostałe 30 procent to błonnik rozpuszczalny, który dostarcza pokarm dla pożytecznych bakterii żyjących w jelitach. Z kolei te przyjazne bakterie wytwarzają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które odżywiają komórki jelit. Badania pokazują, że te kwasy mogą również zmniejszać stany zapalne i inne objawy zaburzeń jelitowych, takich jak choroba Crohna, zespół jelita drażliwego (IBS) i wrzodziejące zapalenie jelita grubego.



6. Chroni przed niektórymi postaciami raka

Czerwona kapusta może pomóc w ochronie przed niektórymi rodzajami nowotworów, chociaż potrzebne są dalsze badania na ludziach w celu potwierdzenia. Eksperci uważają, że może to być spowodowane zawartością sulforafanu i antocyjanów, czyli związków wielokrotnie badanych pod kątem ich właściwości przeciwnowotworowych. Z badań wynika, że wysokie spożycie warzyw krzyżowych, w tym kapusty, może wiązać się z 18 procent niższym ryzykiem raka jelita grubego. Diety bogate w warzywa krzyżowe również wykazywały związki z niższym ryzykiem raka piersi. Ponadto istnieją dowody na to, że sulforafan występujący w kapuście i innych warzywach krzyżowych może pomóc zabić komórki nowotworowe lub zapobiec ich wzrostowi i rozprzestrzenianiu się. Badania na zwierzętach sugerują, że antocyjany mogą mieć podobne działanie przeciwnowotworowe.



5. Wzmacnia kości

Czerwona kapusta zawiera kilka korzystnych dla zdrowia kości składników odżywczych, w tym witaminy C i K, a także pewne ilości wapnia, manganu i cynku. 89 g surowej kapusty zawiera ponad połowę dziennej dawki witaminy C, która odgrywa rolę w budowaniu kości i pomaga chronić ich komórki przed uszkodzeniami. Czerwona kapusta jest również bogata w witaminę K. Witamina K1 występuje głównie w produktach takich, jak warzywa liściaste i warzywa krzyżowe. To odróżnia ją od witaminy K2, która znajduje się w produktach pochodzenia zwierzęcego i kiszonej żywności. Obie formy witaminy K pomagają w utrzymaniu silnych i zdrowych kości, jednak ten aspekt wymaga dalszych badań.



4. Poprawia pracę serca

Czerwona kapusta może również przynieść korzyść sercu. Jest to spowodowane sporą zawartością antocyjanów, które są flawonoidowymi przeciwutleniaczami. To właśnie one nadają kapuście charakterystyczny kolor. Jedno z badań wykazało, że kobiety, które regularnie jedzą duże ilości pokarmów bogatych w antocyjany, mogą cieszyć się 11-32 procent mniejszym ryzykiem zawału serca w porównaniu z kobietami, które jedzą mniej takich produktów. Wyższe spożycie pokarmów bogatych w antocyjany może również wpływać na obniżenie ciśnienia krwi i niższym ryzykiem chorób serca. Czerwona kapusta zawiera ponad 36 rodzajów antocyjanów, dzięki czemu jest doskonałym źródłem tego związku zdrowego dla serca.



3. Pozwala zwalczać stany zapalne

Czerwona kapusta może pomóc w walce ze stanami zapalnymi, które są przyczyną wielu chorób. Badanie z wykorzystaniem sztucznego modelu jelita ludzkiego wykazało, że niektóre odmiany czerwonej kapusty zmniejszyły markery zapalenia jelit o 22-40 procent. Z kolei z badań na zwierzętach wynika, że to właśnie sulforafan, związek siarki występujący w wielu warzywach krzyżowych, może odpowiadać za ich działanie przeciwzapalne. Co ciekawe, stosowanie liści kapusty na skórę również wydaje się zmniejszać stany zapalne. Na przykład dorośli z zapaleniem stawów, którzy raz dziennie owijali kolana w liście kapusty, odczuwali znacznie mniejszy ból pod koniec czterotygodniowego badania. Ponadto liście kapusty mogą zmniejszać ból piersi, obrzęk i stan zapalny we wczesnym okresie poporodowym.



2. Dostarcza cennych steroli roślinnych i nie tylko

Czerwona kapusta jest doskonałym źródłem przeciwutleniaczy i innych wysoce pożądanych związków roślinnych, które chronią przed uszkodzeniami w komórkach. Zawarte w niej substancje o właściwościach antyoksydacyjnych obejmują witaminę C, karotenoidy i przeciwutleniacze flawonoidowe, takie jak antocyjany i kemferol. W istocie, czerwona kapusta często zawiera ich więcej niż biała. Badania sugerują, że zawartość antyoksydantów w kapuście czerwonej jest około 4,5 razy wyższa niż w przypadku białej kapusty. Co więcej, czerwona jest również dobrym źródłem sulforafanu, związku bogatego w siarkę, który korzystnie działa na serce i ma właściwości przeciwnowotworowe.



1. Jest bogata w składniki odżywcze

Czerwona kapusta zawiera niewiele kalorii. Może natomiast poszczycić się imponującą ilością składników odżywczych. 89 gramów) posiekanej, surowej kapusty zawiera 28 kalorii, 1 g białka, 7 g węglowodanów, 2 g błonnika. Zaspokaja 56 procent dziennego zapotrzebowania na witaminę C. Dostarcza również witaminy: K, B6, A, a także potas, żelazo, magnez, fosfor, miedź, cynk, tiaminę i ryboflawinę.Czytaj także:

Rukola, sałata rzymska, a może lodowa – która z nich jest najzdrowsza?