Zależy ci na zdrowiu? Dodaj ten produkt do zupy zamiast śmietany lub masła

Kozi ser nie jest tak popularny, jak zwykły, biały z krowiego mleka. Co dziwne, bo jest mniej uczulający. Właściwości prozdrowotne koziego serca wciąż są niedoceniane, a wiele osób obawia się jego smaku. Dowiedz się, dlaczego warto włączyć go do diety.