3 nalewki, które warto przygotować w tym sezonie

Nasze babcie i prababcie wiedziały, jak leczyć wiele powszechnych dolegliwości zdrowotnych. Warto czerpać z ich wiedzy i przygotować domowe nalewki o prozdrowotnych właściwościach, które stosuje się nie tylko doustnie, ale także zewnętrznie. Jakie nalewki warto mieć w domowej apteczce?

Lecznicze nalewki – czy produkty zawierające spirytus mogą być zdrowe?

Leczniczych nalewek nie spożywa się w celu upicia się, ale jedynie po to, aby usprawnić funkcjonowanie organizmu oraz łagodzić objawy wielu schorzeń i dolegliwości zdrowotnych.

Ważne: nalewek na spirytusie nie należy stosować doustnie w czasie przyjmowania leków, bo mogą one wchodzić z nimi w interakcje. Produkty te nie powinny być także stosowane przez kobiety w ciąży oraz karmiące piersią.

1. Nalewka bursztynowa

Spędzając wakacje nad polskim morzem, warto zebrać znajdujące się na plaży bursztyny oraz zaopatrzyć się w drobny bursztyn, który jest specjalnie przygotowany na nalewkę. Kupimy go na każdym straganie za niewielkie pieniądze, a przygotowana z niego nalewka pomoże w leczeniu różnych dolegliwości.

Bursztyn jest żywicą kopalną o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych. Od wieków przypisuje się mu niemal magiczną moc, a każda z opowieści na temat jego cudownego działania zawiera w sobie ziarno prawdy, bo bursztyn naprawdę pomaga odzyskać pozytywną energię oraz harmonię ciała i umysłu.

Naukowo potwierdzono, że nalewka bursztynowa posiada właściwości zdrowotne. Badania dotyczące wpływu bursztynu na organizm trwają od wielu dziesięcioleci i potwierdzają kolejne fakty, które znamy z opowieści starszego pokolenia.

Nalewka bursztynowa może być stosowana doustnie oraz zewnętrznie. Trzeba wiedzieć, że pije się ją w ilości zaledwie kilku kropli przez dość krótki czas, a następnie trzeba zdobić przerwę w kuracji. Pomaga ona leczyć m.in.:

nadciśnienie tętnicze,



choroby nerek,



choroby serca,



choroby układu nerwowego,



choroby jelit,



choroby kobiece,



astmę, przeziębienie, grypę i inne choroby dróg oddechowych także o podłożu bakteryjnym,



zakażenia gronkowcem złocistym,



problemy skórne np. trądzik i choroby dermatologiczne,



choroby reumatyczne.



Stosowana zewnętrznie łagodzi bóle mięśni i stawów, pomaga pozbyć się migreny, łagodzi stany zapalne skóry, a także doskonale obniża gorączkę i przynosi ulgę w przeziębieniu – można nią nacierać plecy, klatkę piersiową, okolice zatok, szyję, stopy i nadgarstki, a także wdychać, gdy dokucza nam katar oraz zatkany nos. Rozcieńczona wodą może być stosowana do płukania gardła; doskonale radzi też sobie z bolesnymi aftami.

2. Nalewka z kwitów lilii białej

Nieco zapomniane przez młode pokolenie lilie św. Józefa to kwiaty o wyjątkowej urodzie oraz właściwościach leczniczych. Warto posadzić je w swoim ogrodzie nie tylko po to, aby móc podziwiać ich piękno i upajać się wyjątkowym zapachem, ale także po to, by przygotować skuteczne lekarstwo na wiele dolegliwości skórnych.

Zalane spirytusem kwiaty lilii (wraz z pręcikami) nadają się do użytku po kilku tygodniach. Otrzymana nalewka okazuje się wyjątkowo skuteczna w przypadku leczenia trądziku, opryszczki, zakażeń bakteryjnych skóry (wówczas oprócz przemywania np. ropiejącej rany rozcieńczoną nalewką, poleca się także przyłożenie na skórę odsączonego ze spirytusu płatka lilii i założenie opatrunku.

Lilia biała wykazuje działanie antybakteryjne oraz przyśpiesza gojenie ran, owrzodzeń i czyraków; może być też stosowana przy zakażeniach gronkowcem złocistym.

3. Nalewka z czosnku

Wszyscy znamy prozdrowotne właściwości czosnku, który działa antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie, a także wzmacnia organizm i wspomaga funkcjonowanie układu immunologicznego.

Nalewka czosnkowa to niezastąpiona pomoc podczas przeziębienia, grypy oraz innych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych. Stosuje się ją doustnie, dodając 20 kropli do niewielkiej ilości ciepłego mleka.

