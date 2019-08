Spożycie kawy a ryzyko upadków u seniorów

Upadki

Upadki są jednym z wielkich problemów współczesnej geriatrii. W przypadku seniorów nawet niewielki upadek chociażby z krzesła lub łóżka może spowodować złamanie słabych, osteoporotycznych kości. W konsekwencji unieruchomienie starszej osoby może prowadzić do lawiny kolejnych problemów: zwiększenie częstości infekcji, konieczna pomoc przy wypróżnieniu i ryzyko powstawania odleżyn. Podstawową profilaktyką w złamań jest regularna aktywność fizyczna (w przypadku seniorów może to być nawet krótki spacer), odpowiednia podaż witaminy D (800-2000 UI/dziennie) i wapnia.

Nowinki naukowe

Wiadomo, że spożywanie do pięciu kaw dziennie nie prowadzi do negatywnych skutków zdrowotnych. Taka ilość ogranicza ryzyko cukrzycy typu 2, chorób sercowo-naczyniowych oraz utraty masy mięśniowej. Zespół naukowców z Hiszpanii przeprowadził badanie, w którym oceniano czynniki ryzyka upadków u osób powyżej 60. roku życia w populacji ponad dziesięciu tysięcy badanych. Spożywanie co najmniej jednej kawy dziennie zmniejszało ryzyko upadków o 25 procent w porównaniu z osobami, które nie sięgały po ten kofeinowy napój. Co ważne, kawa bezkofeinowa nie zmniejszała ryzyka upadków. Jak podkreślają badacze, spożywanie kawy pobudza seniorów, skraca ich czas reakcji, co może ostatecznie przełożyć się na mniejsze ryzyko upadku.

