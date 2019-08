Eukaliptus. Niecodzienna roślina, która niesie wiele korzyści zdrowotnych

Eukaliptus ma korę nasyconą naturalną gumą, długie łodygi i okrągłe liście, które są trudne do strawienia, jeśli są spożywane w całości. Z liści eukaliptusa można jednak zrobić herbatę bezpieczną do spożycia. Ponadto z samych liści można uzyskać drogocenny olejek eteryczny do stosowania miejscowego lub do inhalacji. Jakie ma właściwości?

Czytaj także:

Czy żucie gumy wspomaga odchudzanie?

1. Jest bogaty w przeciwutleniacze

Chociaż nie można jeść liści eukaliptusa w świeżej postaci, suszone można przerobić na herbatę. Uważaj, ponieważ herbaty nie wolno pomylić z olejem eukaliptusowym, który może być toksyczny, jeśli zostanie spożyty. Nie można zatem dodawać go do potraw.

Liście eukaliptusa są doskonałym źródłem przeciwutleniaczy, szczególnie flawonoidów, które chronią twoje ciało przed stresem oksydacyjnym i uszkodzeniami wolnych rodników. Główne flawonoidy w eukaliptusie to katechiny, izoramnetynę, luteolinę, kaempferol, floretyna i kwercetyna. Diety bogate w te związki mogą chronić przed niektórymi nowotworami, chorobami serca i otępieniem.

W jednym dużym badaniu z udziałem 38180 mężczyzn i 60289 kobiet stwierdzono, że dieta bogata we flawonoidy wiąże się z 18 procent niższym ryzykiem zachorowania na śmiertelną chorobę serca. Herbata eukaliptusowa jest dobrym źródłem tych przeciwutleniaczy i ogólnie uznawana za bezpieczną dla dorosłych. Jednak dzieci są narażone na wysokie ryzyko toksyczności eukaliptusa i przed wypiciem tej herbaty powinny uzyskać zgodę lekarza.

2. Łagodzi objawy przeziębienia

Eukaliptus jest szeroko stosowany jako naturalny lek na przeziębienie i jest powszechnym składnikiem produktów na kaszel. Badania wykazały, że może ograniczać powstawanie śluzu i rozszerzać oskrzela. Jest to również naturalny środek przeciwzapalny.

Głównym składnikiem odpowiedzialnym za te właściwości jest eukaliptol, znany również jako cyneol, który jest związkiem występującym w oleju eukaliptusowym. Niektóre badania wykazały, że eukaliptol łagodzi objawy przeziębienia, takie jak częstotliwość kaszlu, przekrwienie błony śluzowej nosa i ból głowy poprzez zmniejszenie stanu zapalnego i gromadzącego się śluzu.

Ponadto eukaliptol może pomóc złagodzić objawy astmy. W przebiegu 12-tygodniowego badania podawano codziennie 32 osobom z astmą oskrzelową 600 mg eukaliptolu lub placebo. Osoby z grupy eukaliptolowej wymagały stosowania aż o 36 procent mniej leków, aby niwelować objawy astmy, w porównaniu do osób z grupy kontrolnej, które potrzebowały ich mniej o zaledwie 7 procent.

Olejek eukaliptusowy może być wdychany i łagodzić objawy przeziębienia. Można go również znaleźć w wielu środkach zmniejszających przekrwienie błon śluzowych. Ponieważ jednak nawet małe dawki oleju mogą być toksyczne, należy unikać jego spożywania. Przed użyciem eukaliptolu lub zmianą leków należy skonsultować się z lekarzem.

Czytaj także:

Zioła, suplementy i przyprawy, które pomogą obniżyć poziom cukru we krwi

3. Odżywia suchą skórę

Stosowanie eukaliptusa może poprawić stan nawodnienia skóry poprzez zwiększenie zawartości ceramidów.

Ceramidysą rodzajem kwasu tłuszczowego zawartego w skórze, który odpowiada za utrzymanie jej bariery ochronnej i zachowanie nawilżenia. Ci, którzy zmagają się z przesuszoną skórą, łupieżem lub chorobami skóry, takimi jak ŁZS czy łuszczyca, zwykle mają niższy poziom ceramidów. Odkryto, że miejscowe zastosowanie ekstraktu z liści eukaliptusa zwiększa zdolność skóry do produkcji ceramidów, zatrzymywania wody i ochronę bariery skórnej. Eukaliptus zawiera związek o nazwie makrokarpal A, który wydaje się stymulować produkcję ceramidów.

W badaniu z udziałem 34 osób stosowanie balsamu do skóry głowy zawierającego ekstrakt z liści eukaliptusa i syntetyczne ceramidy pozwoliło znacznie zmniejszyć zaczerwienienie skóry głowy, swędzenie, suchość i łuszczenie się. Dlatego wiele produktów do włosów i skóry zawiera ekstrakt z liści eukaliptusa.

4. Łagodzi ból

Wdychanie olejku eukaliptusowego może zmniejszyć dolegliwości bólowe. Eukaliptus zawiera bowiem wiele związków o działaniu przeciwzapalnym, takich jak cyneol i limonen, które mogą działać także przeciwbólowo.

W przebiegu trzydniowego badania z udziałem 52 osób, które przeszły operację wymiany stawu kolanowego stwierdzono, że wdychanie olejku eukaliptusowego rozpuszczonego w olejku migdałowym przez 30 minut dziennie znacznie zmniejszyło odczuwany poziom bólu i ciśnienie krwi w porównaniu z wdychaniem czystego oleju migdałowego.

Jednak inne badanie z udziałem 123 osób z rakiem nie wykazało poprawy odczuwanego bólu po inhalacji oleju eukaliptusowego przez 3 minuty przed zabiegiem medycznym, co sugeruje, że potrzebne są dalsze badania.

5. Pomaga się zrelaksować

Powszechnie uważa się, że eukaliptus zmniejsza objawy stresu.

W jednym badaniu przeprowadzonym na 62 zdrowych osobach uczestnicy doświadczyli znacznego zmniejszenia lęku przedoperacyjnego po inhalacji oleju eukaliptusowego. Eukaliptus zawiera eukaliptol, który, jak stwierdzono, ma właściwości przeciwlękowe.

Ponadto wdychanie olejku eukaliptusowego przez 30 minut pozwoliło uzyskać niższe ciśnienie krwi u pacjentów po operacji kolana, co sugeruje, że ma działanie uspokajające.

Badacze uważają, że olejek zmniejsza aktywność współczulnego układu nerwowego – twój system reakcji na stres ⁠– i zwiększa aktywność przywspółczulnego układu nerwowego, co sprzyja relaksacji.

6. Poprawia stan zdrowia zębów

Ekstrakt z liści eukaliptusa, znany jako eukaliptol, może poprawić zdrowie zębów.

Liście eukaliptusa zawierają duże ilości etanolu i makrokarpalu C, który jest polifenolem. Związki te pozwalają obniżyć poziomy bakterii, które mogą powodować ubytki i choroby dziąseł.

Badanie przeprowadzone na 97 osobach wykazało, że u tych, którzy żuli gumę z ekstraktem z liści eukaliptusa 5 razy dziennie przez co najmniej 5 minut, stwierdzono znaczne zmniejszenie nagromadzenia płytki nazębnej, krwawień i zapalenia dziąseł, podczas gdy grupa kontrolna nie odnotowała żadnej poprawy. Z tego powodu eukaliptol jest powszechnie dodawany do płynu do płukania jamy ustnej.

Czytaj także:

Polifenole – istotny składnik diety. Gdzie je znaleźć i dlaczego są takie ważne?