Nie lubisz warzyw? Sprawdź, jak „przeprogramować” swoje kubki smakowe

Większość dzieci jest wybredna – zdecydowanie chętniej chciałaby jeść słodycze, owoce czy produkty mączne niż zielone warzywa liściaste. Co więcej, niewiele maluchów lubi próbować nowych rzeczy. Warto jednak zauważyć, że większość z nich z tego wyrasta i sięganie po jedzenie „dla dorosłych” nie jest już problemem. Dotyczy to w szczególności warzyw krzyżowych, jak: brokuły, brukselka, kapusta, jarmuż, rzodkiewki i rukola.

Nowe badania sugerują, że upodobania żywieniowe nie są zakorzenione w naszym DNA. Ponieważ nawet jeśli uważamy, że coś nam nie smakuje, nasze języki jeszcze się nie zdecydowały.

Jak polubić warzywa?

Ostatnie badania przeprowadzone na szczurach na uniwersytecie w Buffalo (UB) sugerują, że próbowanie większej ilości gorzkich pokarmów – szczególnie tych znajdujących się w zdrowej diecie roślinnej – zmienia białka w ślinie, co wpływa na to, jak postrzegamy smak jedzenia. Podczas gdy szczury i ludzie różnią się drastycznie pod wieloma względami, badania dają wgląd w to, w jaki sposób nasze podniebienie mogą przystosować się do żywności, którą otrzymujemy.

Badania opublikowane w czasopiśmie Chemical Senses wskazują więc, że wielokrotne narażenie na gorzką żywność może zmienić białka w ślinie, zasadniczo zmniejszając początkową niechęć do gorzkich i innych smaków.

Okazuje się więc, że nasze kubki smakowe nie są z kamienia. Kolejny raz potwierdziła się też zasadność stosowania popularnej wśród rodziców małych dzieci metody: Spróbuj podać swojemu dziecku nowy produkt minimum 10 razy, zanim stwierdzisz, że nie ma sensu.