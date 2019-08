Po co zaraz dieta? Zacznij inaczej przygotowywać posiłki

Restrykcyjne diety (jak norweska czy militarna) wciąż cieszą się ogromną popularnością, choć niejednokrotnie potwierdzono, że szkodzą zdrowiu. Większość z nich obiecuje spadek kilku kilogramów w ciągu kilku dni. To bardzo atrakcyjna wizja dla wielu osób, które chcą schudnąć dosłownie 3-5-7 kg. Wydaje im się, że wystarczy przemęczyć się 2 tygodnie i po problemie. Niestety, taki sposób myślenia jest zgubny, ponieważ restrykcyjne diety na ogół kończą się spektakularnym efektem jo-jo.

Zdawać by się też mogło, że dużo trudniej wyjść z otyłości i zgubić 30 czy 40 kg. Tymczasem przy takiej masie ciała czasem zdecydowanie łatwiej schudnąć i zauważyć zmiany sylwetki. Bywa, że utrata tych 5 czy 7 kg jest trudniejsza. Zamiast więc decydować się na restrykcyjne diety, lepiej wprowadzić kilka zmian w codziennym sposobie żywienia, a może się okazać, że zbędne kilogramy same zniknąć.

Tyjesz, bo nie wiesz, co masz zjeść

Jednym ze skutecznych i sprawdzonych sposobów jest planowanie i przygotowywanie posiłków z tygodniowym wyprzedzeniem. Może się wydawać, że to strata czasu, ponieważ połowę jednego dnia w tygodniu trzeba poświęcić na zakupy i gotowanie. Jednak nie do końca jest to prawdą. Jeżeli zajmiemy się tymi czynnościami jednego dnia, nie będziemy musieli robić tego w tygodniu np. przed lub po pracy.

Ile razy zdarzyło ci się wrócić z pracy i brakowało ci sił na przygotowanie zdrowego posiłku? Przyznaj, że sięgałeś wówczas po gotowe dania, często niezdrowe, do przygotowania w mikrofalówce lub zamawiałeś coś do domu/jadłeś na mieście. Gotując zdrowe posiłki z tygodniowym wyprzedzeniem ograniczysz ilość niezdrowych potraw, podjadanych z nudów, zmęczenia lub braku czasu na gotowanie.

Zamiast gotować kolację każdego wieczoru, kiedy wracasz do domu lub co rano, zawsze masz gotowy posiłek, kiedy tylko będziesz głodny.

Dlaczego warto planować i z wyprzedzeniem gotować posiłki?

Na początku może się to wydawać skomplikowane, ale kiedy już dojdziesz do wprawy, zauważysz, że tak naprawdę zaoszczędzasz sporo czasu i pieniędzy. Poznaj wymierne korzyści, jakie daje planowanie posiłków i gotowanie ich z wyprzedzeniem: