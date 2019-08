Wysoki poziom cukru i złego cholesterolu? Pomóc może karczoch

Chociaż karczochy (Cynara cardunculus) często są uważane za warzywo, w istocie są rodzajem ostu. Roślina pochodzi z regionu Morza Śródziemnego i od stuleci jest stosowana na różne sposoby ze względu na jej zdrowotne właściwości. Jedzenie karczochów może pozwolić obniżyć poziom cukru we krwi, poprawić trawienie, zdrowie serca i zdrowie wątroby. Podobnie ekstrakt z karczocha, który zawiera wysokie stężenia związków występujących naturalnie w roślinie, jest coraz bardziej popularny jako suplement.

Bogactwo składników odżywczych

Karczochy mają niską zawartość tłuszczu, a jednocześnie są bogate w błonnik, witaminy, minerały i przeciwutleniacze. Zawierają spore ilościkwasu foliowego oraz witamin C i K. Dostarczają również wielu ważnych minerałów, takich jak magnez, fosfor, potas i żelazo.

Jeden średni karczoch zawiera prawie 7 gramów błonnika, co stanowi aż 23-28 procent referencyjnego dziennego spożycia. Pojedynczy średni karczoch zawiera tylko 60 kalorii, ale za to około 4 gramy białka. Jest to wynik powyżej średniej, jeżeli mowa o żywności pochodzenia roślinnego. Ponadto karczochy należą do roślin najbardziej bogatych w przeciwutleniacze.

Mogą pomóc obniżyć zły cholesterol i podwyższyć dobry

Pewien spory przegląd wyników badań ponad 700 osób wykazał, że codzienna suplementacja wyciągu z liści karczocha przez okres 5-13 tygodni doprowadziła do zmniejszenia ogólnego poziomu cholesterolu, w tym „złego” LDL.

Przeprowadzono również badanie na 143 dorosłych osobach z wysokim poziomem cholesterolu. Wyniki pokazały, że ekstrakt z liści karczocha przyjmowany codziennie przez sześć tygodni spowodował zmniejszenie całkowitego poziomu cholesterolu i „złego” cholesterolu LDL o odpowiednio 18,5 oraz 22,9 procent

Ponadto badanie na zwierzętach wykazało 30-procentowe obniżenie„złego” cholesterolu LDL i 22-procentowe zmniejszenie poziomu trójglicerydów po regularnym spożywaniu wyciągu z karczocha. Co więcej, regularne spożywanie wyciągu z karczocha może zwiększyć poziom „dobrego” cholesterol HDL u osób dorosłych z wysokim poziomem cholesterolu.

Wyciąg z karczocha wpływa na cholesterol na dwa sposoby. Po pierwsze, karczochy zawierają luteolinę, przeciwutleniacz, który zapobiega tworzeniu się cholesterolu. Po drugie, ekstrakt z liści karczocha wspiera organizm w bardziej wydajnym przetwarzaniu cholesterolu, co prowadzi do obniżenia ogólnego poziomu tego składnika.

Ich działanie może być korzystne w procesie regulacji ciśnienia krwi

I rzeczywiście, jest to poparte badaniami. W tym – jednym, w którym udział wzięło 98 mężczyzn z wysokim ciśnieniem krwi. Badanie wykazało, że spożywanie wyciągu z karczocha codziennie przez 12 tygodni zmniejszało rozkurczowe i skurczowe ciśnienie krwi odpowiednio średnio o 2,76 i 2,85 mmHg. Jednak to, w jaki sposób ekstrakt z karczocha obniża ciśnienie krwi, nie jest do końca jasne.

Jednak badania m.in. na zwierzętach wykazały, że ekstrakt z karczocha wpływa na wydzielanie enzymu eNOS, który odgrywa rolę w rozszerzaniu naczyń krwionośnych. Ponadto karczochy są dobrym źródłem potasu, który pomaga regulować ciśnienie krwi. Jednak i tutaj nie do końca wiadomo, czy spożywanie karczochów zapewnia te same korzyści, co zażywanie ekstraktu, ponieważ ekstrakt z karczocha stosowany w tych badaniach był wysoce skoncentrowany.

Polepszą zdrowie twojej wątroby

Ekstrakt z liści karczocha może chronić wątrobę przed uszkodzeniami i wpływać na wzrost nowych tkanek. Zwiększa również produkcję żółci, która pomaga usunąć szkodliwe toksyny z wątroby. W jednym z badań ekstrakt z karczocha podawany szczurom powodował mniejsze uszkodzenie wątroby, zapewniając wysokie poziomy dostarczanych przeciwutleniaczy i lepsze funkcjonowanie wątroby nawet po przedawkowaniu leku w porównaniu do szczurów, którym w ogóle nie podano ekstraktu z karczocha.

Badania na ludziach wykazują również pozytywny wpływ na zdrowie wątroby. Wyniki jednego z badań na 90 osobach z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby wykazały, że spożywanie 600 mg ekstraktu z karczocha dziennie przez dwa miesiące prowadziło do poprawy czynności wątroby.

W przebiegu innego badania z udziałem otyłych osób dorosłych również z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby, codzienne przyjmowanie wyciągu z karczocha przez dwa miesiące spowodowało zmniejszenie stanu zapalnego wątroby i przyczyniło się do niższego odkładania tłuszczu w porównaniu z grupą, która nie spożywała tej rośliny. Naukowcy uważają, że niektóre przeciwutleniacze znajdujące się w karczochach – cynaryna i sylimaryna – są częściowo odpowiedzialne za te korzyści. Potrzebne są jednak dalsze badania, aby potwierdzić, że ekstrakt z karczocha odgrywa tak znaczącą rolę w leczeniu chorób wątroby.

Mogą wspomóc zdrowie przewodu pokarmowego

Karczochy są doskonałym źródłem błonnika, dlatego też mogą pomóc w utrzymaniu zdrowia układu trawiennego. Błonnik wpływa na wzrost bakterie jelitowych i zmniejsza ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory jelita oraz przynosi ulgę w zaparciach i biegunce. Karczochy zawierają inulinę, rodzaj błonnika, który działa jak prebiotyk.

W przebiegu badania na 12 dorosłych osobach zaobserwowano poprawę stanu bakterii jelitowych, gdy spożywały one ekstrakt z karczocha zawierający inulinę codziennie przez trzy tygodnie. Wyciąg z karczocha może również łagodzić objawy niestrawności, takie jak wzdęcia, nudności i zgaga. Badanie z udziałem 247 osób z niestrawnością wykazało, że spożywanie wyciągu z liści karczocha codziennie przez sześć tygodni zmniejsza te objawy. Cynaryna, związek naturalnie występujący w karczochach, może powodować te pozytywne efekty poprzez stymulowanie produkcji żółci, przyspieszenie ruchu jelit i poprawę trawienia niektórych tłuszczów.

Karczochy mogą również pomóc w łagodzeniu objawów zespołu jelita drażliwego. Aby to sprawdzić, przeprowadzono badanie z udziałem osób z IBS. Spożywanie wyciągu z liści karczocha codziennie przez sześć tygodni pomogło złagodzić objawy choroby, a 96 procent uczestników oceniło ekstrakt jako tak samo skuteczny, jak inne metody leczenia IBS, w tym leki przeciwbiegunkowe i przeczyszczające. Inne badanie z udziałem 208 osób z IBS wykazało, że 1-2 kapsułki z ekstraktem z liści karczocha, spożywane codziennie przez dwa miesiące, pozwoliły zmniejszyć objawy o 26 procent i poprawić jakość życia o 20 procent.

Wyciąg z karczocha może złagodzić objawy choroby na kilka sposobów. Niektóre związki w karczochach mają właściwości przeciwskurczowe. Oznacza to, że mogą pomóc wyeliminować skurcze mięśni typowe dla IBS, zrównoważyć stan bakterii jelitowych i zmniejszyć stany zapalne.

Zbyt wysoki poziom cukru we krwi? Karczochy też mogą pomóc

Przebieg badania na 39 osobach z nadwagą pozwolił zauważyć, że spożywanie ekstraktu z fasoli i karczocha codziennie przez dwa miesiące obniżyło poziom cukru we krwi na czczo (w porównaniu z brakiem suplementacji). Nie wiadomo jednak do końca, na ile wpływ samego karczocha miał tutaj znaczenie. Inne badanie na niedużą skalę wykazało, że spożywanie gotowanego karczocha w ramach posiłku obniża poziom cukru we krwi oraz poziom insuliny już 30 minut po jedzeniu. Efekt ten obserwowano tylko u zdrowych dorosłych osób, które nie wykazywały oznak zespołu metabolicznego.

Wykazano, że ekstrakt z karczocha spowalnia aktywność alfa-glukozydazy, czyli enzymu, który rozkłada skrobię na glukozę. A to może faktycznie wpływać na poziom cukru we krwi.

Jak spożywać karczochy?

Przygotowywanie i gotowanie karczochów nie jest tak straszne, jak mogłoby się wydawać. Rośliny te mogą być gotowane na parze lub w wodzie, grillowane, pieczone lub smażone. Możesz również wypełnić je farszem lub opanierować i przyprawić wedle uznania. Gotowanie na parze jest najpopularniejszą metodą gotowania karczochów i zwykle zajmuje 20-40 minut, w zależności od wielkości. Możesz też piec karczochy przez 40 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza.

Pamiętaj, że zarówno liście, jak i tzw. serce nadają się do spożycia. Po ugotowaniu obrywaj zewnętrzne liście i zanurz je w ulubionym sosie. Mogą wydawać się łykowate, więc usuń jadalny miąższ z liści, przeciągając je przez zęby. Po usunięciu liści ostrożnie usuń włochatą strukturę, która nie nadaje się do spożycia, aż dotrzesz do serca. Serce możesz zjeść samodzielnie lub dodać do potrawy, np. do sałatki.

