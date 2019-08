7 tanich i zdrowych źródeł białka. Będziecie zaskoczeni

7. Soczewica

Soczewica jest nie tylko bardzo pożywnym i niedrogim pokarmem, ale także doskonałym źródłem białka. Te małe rośliny strączkowe można znaleźć nawet za 3-4 zł za półkilogramowe opakowanie. To nadal mniej, niż kosztuje dobrej jakości mięso. Możesz na jej bazie stworzyć różne potrawy, takie jak zupy, gulasze, czy nawet curry. Soczewica jest dobrym źródłem białka roślinnego: 200 g tych drobnych nasionek zapewnia 18 g protein. Ma również wysoką zawartość błonnika, żelaza, potasu i witamin z grupy B.



6. Płatki owsiane

Owies to zdrowe, bezglutenowe ziarno, które przy tym jest bardzo tanie. 500 g płatków owsianych może kosztować około 3 zł. Płatki wykazują dużo wyższą zawartość białka niż inne ziarna. Około 80-gramowa porcja dostarcza aż 13 g protein. Owies jest bogaty w witaminy i minerały, a ponadto zawiera rozpuszczalny błonnik zwany beta-glukanem. Badania wykazały, że pokarmy bogate w beta-glukan mogą pomóc w obniżeniu poziomu cholesterolu całkowitego oraz niekorzystnego cholesterolu LDL. Dlatego też płatki owsiane są doskonałym wyborem dla zdrowia serca, a przy tym są niezastąpione, jeżeli chcesz spożywać więcej białka.



5. Serek wiejski

Serek wiejski to niskokaloryczny rodzaj nabiału o wysokiej zawartości białka. Występuje w wersjach o standardowej zawartości tłuszczu lub odtłuszczonych. Może być stosowany jako samodzielny posiłek lub jako składnik wielu dań. 200 g pełnotłustego serka dostarcza 22 g białka i tylko 194 kcal. Wysoka zawartość białka sprawia, że jest to doskonały wybór dla sportowców i osób chcących budować masę mięśniową. Ponadto badania wykazały, że produkty bogate w białko, takie jak właśnie serek wiejski, pomagają na długo zachować uczucie sytości, co może pomóc w odchudzaniu. Serek ma korzystną cenę: 200-gramowe opakowanie to koszt rzędu zaledwie 1,60-1,80 zł.



4. Pestki słonecznika

Te niewielkiej wielkości nasiona w istocie zawierają imponującą ilość białka. 30 g pestek zawiera około 6 g białka roślinnego. Dostarczają one również witaminę E i magnez. Słonecznik można dodawać do wielu potraw, takich jak sałatki, pasty kanapkowe, dania typu stir-fry, lub spożywać samodzielnie. Jest niedrogi: półkilogramowe opakowanie można dostać za mniej niż 10 zł.



3. Tuńczyk z puszki

Ryby są fantastycznym źródłem białka, zarówno w przypadku świeżych, jak i tych zapuszkowanych. Dlatego też, jeśli świeże ryby są dla ciebie zbyt drogie, tuńczyk w puszce jest doskonałym sposobem na zwiększenie spożycia białka bez konieczności nadszarpnięcia domowego budżetu. Puszka tuńczyka w sosie własnym w dobrej promocji może kosztować nawet niespełna 4 zł! 85-gramowa porcja tak przygotowanej ryby zawiera tylko 99 kalorii i aż 20 g wysokiej jakości białka. Ponadto tuńczyk jest doskonałym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, które pomagają zwalczać stany zapalne w organizmie. Jednak warto mieć na względzie, że tuńczyk w puszce może zawierać rtęć, więc nie można spożywać go zbyt często.



2. Jajka

Jajka są jednymi z najbardziej bogatych w składniki odżywcze pokarmów na świecie. Są przy tym przystępne cenowo: średnia cena sztuki w zależności od dostawcy wynosi zaledwie 70 gr, jeżeli chodzi o jaja wiejskie. Nie tylko są pełne witamin, minerałów i zdrowych tłuszczów, ale również wypełnione białkiem. Jedno duże jajko zawiera aż 6 g protein. Uzupełnienie diety jajkami to świetny sposób na zwiększenie spożycia białka, a także na stracenie wagi i ograniczenie dziennej dawki kalorii. Pewne badania wykazały, że spożywanie jajek na śniadanie pomaga zapanować nad uczuciem głodu, dzięki czemu zjadasz mniej kalorii w ciągu dnia i.. chudniesz! Dowiedziono, że osoby, które podczas 8-tygodniowego badania spożywały jajka na śniadanie straciły o 65 procent więcej wagi niż zwolennicy na przykład pieczywa. Inne badanie wykazało, że jedzenie jajek na śniadanie tłumi hormon głodu, czyli grelinę, i pomaga ustabilizować poziom cukru we krwi oraz reakcję organizmu na insulinę.



1. Masło orzechowe

Masło orzechowe jest pełne białka! Jest również niedrogi, średnio kosztuje około 8-10 zł za słoik o pojemności 450 g. Dwie łyżki stołowe tej pyszności dostarczają 8 gramów białka. Masło orzechowe może być używane na wiele sposobów. Połącz je z owocami i płatkami owsianymi lub dodaj do swojego ulubionego koktajlu, aby spożyć więcej białka. Badania wykazały, że osoby, które spożywają na co dzień orzeszki ziemne i masło orzechowe rzadziej cierpią z powodu niektórych przewlekłych chorób, takich jak choroby serca i cukrzyca. Przy wyborze masła pamiętaj, by unikać tych z dodanym cukrem i olejem palmowym.

