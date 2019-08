Czy warto jeść krewetki?

Krewetki to jeden z najczęściej spożywanych rodzajów skorupiaków. Są dość pożywne i dostarczają dużych ilości niektórych składników odżywczych, takich jak jod, który nie występują w wielu innych produktach spożywczych. Jod jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tarczycy i zdrowia mózgu.

Krewetki – składniki odżywcze

Jest kilka rodzajów krewetek. Różnią się one barwą: szare, różowe i czerwone oraz wielkością: krewetki koktajlowe i tygrysie. Krewetki są doskonałym źródłem wartościowego i łatwo przyswajalnego białka. 100 g krewetek to zaledwie 18 g białka. Jednocześnie mają niską zawartość tłuszczu i są lekkostrawne. 100 gram to tylko 86 kcal. Skorupiaki zawierają witaminy z grupy B. Znajdziemy w nich również jod, wapń, selen, fluor.

Krewetki a cholesterol

Fakt, są jego bogatym źródłem i z tego względu wiele osób rezygnuje z ich jedzenia. Jedno z badań wykazało, że dorośli, którzy jedli 300 gramów krewetek dziennie, podnieśli swój „dobry” poziom cholesterolu HDL o 12 proc. i obniżyli trójglicerydy o 13 proc. Oba są ważnymi czynnikami zmniejszającymi ryzyko chorób serca.

