Czy „kieliszek wina do obiadu” korzystnie wpływa na zdrowie?

Wino – popularny napój alkoholowy, spożywany dla relaksu i w ramach zdobycia dobrych wrażeń smakowych. Jednak, co dobrego dla naszych organizmów robi wino, a z jakiej przyczyny może zaszkodzić?

Czerwone czy białe: które warto pić?

Niestety potrzebne są dalsze badania nad korzyściami, jakie może dać nam białe wino, ponieważ większość badań analizujących zalety picia wina koncentruje się na korzystnych właściwościach jego czerwonej wersji.

Czerwone wino zawiera wysokie stężenie resweratrolu, silnego przeciwutleniacza występującego w skórkach winogron. Ma go nawet do 10 razy więcej niż białe. A warto wiedzieć, że to właśnie przeciwutleniacze zapobiegają uszkodzeniom komórek spowodowanym stanami zapalnymi i stresem oksydacyjnym. Ponieważ winogrona używane do produkcji czerwonego wina mają więcej przeciwutleniaczy niż białe winogrona, picie czerwonego wina może zwiększyć poziom przeciwutleniaczy we krwi w większym stopniu niż picie białego.

Jedno 2-tygodniowe badanie z udziałem 40 osób dorosłych wykazało, że spożywanie 400 ml czerwonego wina dziennie zwiększa poziom antyoksydantów, które z kolei obniżają ryzyko zachorowań. Na przykład picie czerwonego wina wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem choroby Alzheimera i Parkinsona, które są związane ze stresem oksydacyjnym.

Ponadto wyniki niektórych badań sugerują, że czerwone wino może pobudzać wzrost zdrowych bakterii jelitowych, co może poprawić markery zespołu metabolicznego u osób z otyłością. Warto wiedzieć, że picie umiarkowanych ilości wina w ramach zdrowej diety może wydłużyć życie dzięki wysokiej zawartości przeciwutleniaczy. Ponadto naukowcy uważają, że wysokie stężenie przeciwutleniaczy w czerwonym winie może pomóc zmniejszyć ryzyko nadciśnienia, wysokiego poziomu cholesterolu i chorób metabolicznych.

Kiedy „kieliszek” staje się butelką

Nieumiarkowanie w piciu alkoholu może być szkodliwe i wiąże się z negatywnymi dla zdrowia skutkami. W samych Stanach Zjednoczonych każdego roku z powodu nadmiernego spożycia alkoholu umiera średnio 87798 osób. Stanowi to 1 na 10 zgonów wśród dorosłych w wieku od 20 do 64 lat.

Spożywanie dużej ilości alkoholu stwarza szereg zagrożeń dla zdrowia, w tym podnosi ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów, cukrzycy, chorób serca, chorób wątroby i trzustki.

Przeprowadzona niedawno analiza wyników różnych badań wykazała, że ​​optymalne dzienne spożycie wina to 150 ml dla kobiet i 300 ml dla mężczyzn. Picie takich ilości wina wiąże się z korzyściami zdrowotnymi, jednak większe mogą nie być dla nas zbyt dobre.

Chociaż racjonalne spożycie wina może przynieść pewne korzyści zdrowotne, ważne jest, aby mieć na względzie ogólną jakość diety. Niezdrowa dieta może zupełnie wyeliminować korzyści płynące z tego symbolicznego kieliszka wina. Ponadto niektóre osoby powinny całkowicie powstrzymywać się od spożywania alkoholu, w tym osoby niepełnoletnie, kobiety w ciąży oraz osoby przyjmujące określone leki.