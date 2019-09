Wędkarz: Łosoś jest jednym z najbardziej toksycznych pokarmów, jakie możemy przyjąć

Czy ryby są zdrowe?

Każdy z nas słyszał, że lepiej sięgać po ryby niż po mięso. Eksperci sugerują, by regularnie gościły w naszym menu, jako źródło białka i zdrowych kwasów tłuszczowych. Nie dziwi więc, że coraz więcej osób po nie sięga. Największym uznaniem cieszy się łosoś, ale czy aby na pewno jest to dobry wybór?

Ekspert podkreśla, że najlepiej sięgać po dziko żyjące ryby, natomiast łososie, które możemy dostać w sklepie, pełne są toksycznych substancji. Pochodzą one bowiem z hodowli, gdzie może być wykorzystywany środek o nazwie DDT.

Olin Gutowski poleca natomiast ryby słodkowodne, takie jak: okoń, lin, karp, pstrąg. Tak jak i w przypadku mięsa, warto poszukać dobrego sprzedawcy ryb, który dokładnie opisuje, skąd pochodzą, gdzie i jak były złowione ryby. Kupując ryby w puszce, warto dokładnie przeanalizować skład. Gość programu przytoczył historię bowiem sytuację, która go spotkała. Kupił on puszkę sardynek, a okazało się, że w składzie są... szprotki. Co ciekawe, taka nieścisłość jest zgodna z prawem!