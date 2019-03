Sardynki z puszki to jedna z najczęściej wybieranych konserw rybnych. Stanowią szybką i smaczną przekąskę, nadają się również do przygotowania pasty rybnej. Niestety nie należą do niskokalorycznych produktów. Dowiedz się, ile kalorii mają sardynki w oleju, a ile w sosie pomidorowym.

Sardynki w puszce możemy kupić niemal w każdym sklepie spożywczym. Może i nie jest to wykwintna przekąska, ale z pewnością smaczna, sycącą i zaspokajająca apetyt na ryby. To zdecydowanie tańszy wariant niż wędzony łosoś, makrela czy dorsz. Sardynki są bogatym źródłem witamin z grupy B, kwasów tłuszczowych omega-3 i selenu. Dzięki obecności zdrowych kwasów tłuszczowych sardynki zmniejszają stany zapalne, odpowiedzialne za rozwój wielu chorób, pozytywnie wpływają na serce, regulując ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.

Próbujesz jeść zdrowiej? Zacznij posiłek od kalorycznego deseru Ile kalorii mają sardynki z puszki? W 100 g odsączonych sardynek w oleju z puszki znajduje się 217 kalorii. Jedna sardynka (około 25 g) zawiera około 54 kalorii. Porcja na kanapkę (około 40 g to już 109 kalorii). Jeśli doliczymy do tego kaloryczność chleba i ewentualnie masła, wychodzi dość kalorycznie. Dobrym rozwiązaniem będzie więc sięgnięcie po pieczywo razowe. Może i kalorii nie będzie mniej, ale przynajmniej posiłek będzie zbilansowany. W 100g sardynek z puszki w sosie pomidorowym znajdziemy natomiast 177 kalorii. To o 50 mniej niż w sardynkach w oleju. Mając wybór, lepiej sięgnąć więc po rybę w sosie pomidorowym niż w oleju.

