Dlaczego warto jeść wasabi? Korzyści zdrowotne, o których mało kto wie

Wasabi, czyli japoński chrzan, jest warzywem krzyżowym, które rośnie naturalnie wzdłuż koryta rzek w górskich dolinach rzek w Japonii. Rośnie także w częściach Chin, Korei, Nowej Zelandii i Ameryki Północnej, w miejscach zacienionych i wilgotnych. Pasta wasabi znana jest ze swojego ostrego smaku i jasnozielonego koloru. Jest podstawowym dodatkiem do sushi i makaronu w kuchni japońskiej.

Izotiocyjaniany (ITC) są główną klasą związków aktywnych w wasabi i odpowiadają za większość korzyści zdrowotnych tego warzywa, w tym jego działanie przeciwbakteryjne.

Prozdrowotne właściwości wasabi

Udowodniono, że główne aktywne związki w wasabi⁠ wykazują działanie przeciwzapalne w badaniach probówkowych z udziałem komórek zwierzęcych. Gdy stan zapalny staje się niekontrolowany i przewlekły, może przyczyniać się do wielu stanów zapalnych, w tym chorób serca, cukrzycy i raka. Związki te mogą także zmniejszać stany zapalne w mózgu, które prowadzą do stanów neurodegeneracyjnych, na przykład choroby Parkinsona.

Związek zwany kwasem p-hydroksycynamonowym (HCA) jest obecny w wasabi i wspomaga tworzenie kości oraz zmniejsza ich łamliwość. Niektóre badania wykazały, że HCA może ewentualnie leczyć osteoporozę. Potrzebne są jednak dalsze badania skoncentrowane na ludziach, aby potwierdzić te ustalenia.

Wzrost komórek tłuszczowych można zahamować za pomocą ekstraktów z liści wasabi, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na myszach spożywających dużo tłuszczu. Brakuje jednak badań na ludziach.

Należy również pamiętać, że w większości badań stosuje się ekstrakt z wasabi, co utrudnia określenie, czy użycie go jako przyprawy miałoby taki sam efekt. Co ciekawe, w niektórych pastach dostępnych na rynku występuje nie prawdziwe wasabi, a... barwiony chrzan. Dlatego ważne jest, by dokładnie przeanalizować etykietę.