Jak marynować grzyby? Swoje triki zdradza właścicielka restauracji

W studiu programu „Dzień Dobry TVN” Beata Kartowicz wyjaśniła, w jaki sposób marynuje się grzyby. Jakich przypraw powinno się używać do zalewy? A jak przygotować grzyby suszone i które metody są lepsze: tradycyjne np. na szpagat czy z użyciem specjalnych urządzeń?

Właścicielka restauracji poradziła, by jeszcze w lesie starać się maksymalnie oczyszczać grzyby z ziemi, traw i mchu. Co ciekawe, do oczyszczania kapeluszy warto używać pędzelka. Proces marynowania należy rozpocząć od pokrojenia większych grzybów na mniejsze elementy.

Warto pamiętać, by osobno gotować kapelusze a osobno nóżki. Dlaczego? Jak mówi ekspertka, nóżki możemy dodawać do sosów, a kapelusze np. wykorzystać do dekoracji.

Jakie produkty wykorzystać do marynowania?

Gorczycę.



Marchewkę.



Chilli.



Tymianek.



Oregano.

Na marynatę potrzeba:

octu,



wody,



cukru,



liści laurowych,



ziela angielskiego.

Do czystego, suchego i wyparzonego słoja wrzucamy grzyby (np. pokrojone kapelusze). Marynatę i grzyby można gotować oddzielnie lub razem. Całość przelewamy do słoika (3/4 objętości). Zakręcone słoiki wstawiamy do garna z woda. Na dnie należy położyć ściereczkę. Ważne, by zachować odstępy. Od momentu zagotowania, nasza marynata potrzebuje 15 minut.

