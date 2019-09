7 rodzajów pokarmów, którym twoje serce mówi stanowcze „nie”

Ataki serca występują, gdy tętnice dostarczające krew ulegają zatkaniu przez blaszki miażdżycowe. Błędne nawyki w codziennym stylu życia, takie jak palenie i brak ruchu, zwiększają ryzyko zawału serca. Ponadto dieta bogata w zbędne kalorie, sód i tłuszcze trans jest ogromnym zagrożeniem dla twojego serca. Sprawdź, jakich rodzajów pokarmów unikać, by serce było ci wdzięczne!

7. Posiłki „dla dzieci”

Posiłki w restauracjach typu fast food przeznaczone dla najmłodszych stanowią zagrożenie dla zdrowia naszych dzieci w przyszłości. Zastanów się nad wszystkimi zabójczymi elementami dań typu fast food i potrawami, które omówiliśmy wcześniej. Wysoki poziom sodu, niezdrowe tłuszcze, kalorie... ludzkie serce nie poradzi sobie z takim nagromadzeniem szkodliwych czynników. A co dopiero, gdy to serce ma dopiero kilka lat. Badanie opisane w Journal Pediatrics wykazało, że w przeciętnym dniu około 30 procent dzieci spożywało jakiś fast food. Wskaźnik ten jest oszałamiający, biorąc pod uwagę negatywne konsekwencje spożywania takiej żywności. Najgorsze jest to, że wielu rodziców karmi swoje dzieci fast foodem, a tym samym uczy je, że niezdrowa dieta jest akceptowalna.



6. Dania typu fast food

Fast food jest zabójcą dla serca. W większości takich posiłków prawie niemożliwe jest unikanie spożywania dużych ilości soli i tłuszczu. Czasami jedynym wyborem jest sałatka, oczywiście bez polewania jej sosem. Naukowcy są zaniepokojeni skalą spożycia fast foodów i negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, jakie niosą takie dania. W jednym badaniu poświęconym konsekwencjom diety typu fast food ustalono, że oprócz rezultatów spożywania tego rodzaju żywności takich jak zwiększona otyłość, spożywanie fast foodów było również czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2.



5. Gotowe posiłki głęboko mrożone

Mrożone posiłki mogą być tylko nieco lepsze niż fast foody. Masz do czynienia z tymi samymi problemami, które widzisz w jedzeniu w barze szybkiej obsługi: trudno powiedzieć, co jest w jedzeniu i jak zostało przygotowane. Sama wartość odżywcza znacznej ilości mrożonych posiłków jest przerażająca. Większość przetworzonej żywności jest nasycona substancjami słodzącymi, solami, sztucznymi aromatami, fabrycznie wytworzonymi tłuszczami, barwnikami, chemikaliami zmieniającymi teksturę i konserwantami. Ale problem polega nie tylko na tym, co zostało dodane. Istotne jest także to, co zostało zabrane. Przetworzona żywność jest często pozbawiona składników odżywczych zaprojektowanych przez naturę w celu ochrony serca, takich jak rozpuszczalny błonnik, przeciwutleniacze i „dobre” tłuszcze. Takie dania to często przepis na sercową katastrofę!



4. Panierowany kurczak smażony w głębokim tłuszczu

Czujesz szybsze bicie serca na samą myśl? Uspokój się, ono tylko cię ostrzega, że nienawidzi wszelkiego rodzaju smażonych potraw, nie wspominając już o tym, że zawartość sodu i tłuszczu w tak przygotowanym kurczaku przechodzi ludzkie pojęcie. Jednym z problemów z wieloma ulicznymi barami szybkiej obsługi jest to, że nie wiesz dokładnie, skąd wziął się kurczak, jak został przygotowany lub jakie procesy zaszły w jego mięsie. Kolejnym problemem związanym z taką żywnością są niebezpieczne poziomy pierwiastków dioksynowych, które naukowcy odkryli w serwowanym kurczaku.



3. Azjatyckie dania na wynos

Popularne chińskie jedzenie z barów szybkiej obsługi ma zwykle wysoką zawartość sodu, także w postaci glutaminianu sodu, oraz niezdrowych tłuszczów. Zauważyłeś kiedyś, jak tłuste są niektóre dania, jak choćby smażone pierożki z warzywami? Jednym z dużych problemów z chińskimi daniami na wynos są poziomy konserwantów i glutaminianu sodu w wielu potrawach. Naukowcy twierdzą, że glutaminian sodu może powodować szereg negatywnych reakcji, w tym dyskomfort w gardle, swędzenie i stany zapalne. Ostatnio naukowcy odkryli, że niektórzy ludzie są uczuleni na glutaminian sodu i nawet o tym nie wiedzą! Zanim odkryli źródło, objawy alergii na ten składnik nazywano po prostu „syndromem chińskiej restauracji”.



2. „Zdrowe” dania w restauracji szybkiej obsługi

Wiele osób, które chcą jeść zdrowo wybiera sałatkę podczas wyjścia do restauracji. Jednak do sałatek często dodaje się smażone mięso, tłuste sosy... W związku z tym popularna sałatka cesarska może zawierać nawet 2200 mg sodu! Jednym z problemów, które naukowcy zauważyli w badaniu z 2006 roku jest to, że ludzie często nie znają informacji o wartościach odżywczych posiłków w restauracji. Według badania większość konsumentów nie zdaje sobie sprawy z wysokiego poziomu kalorii, tłuszczu, tłuszczów nasyconych i sodu w wielu pozycjach menu. Naukowcy rozumieją, że możesz zamówić sałatkę, oczekując, że będzie ona „zdrowa”, ale... cóż, często zawiera ona dużo sodu i kalorii. Na szczęście wiele restauracji udziela obecnie informacji o wartościach odżywczych swoich pozycji w menu.



1. Czekadełka w restauracjach

Coraz więcej restauracji praktykuje podawanie gościom drobnych przekąsek, zanim kelner przyniesie danie główne. Takie przekąski pozwalają przemieszać głód i nie siedzieć bezczynnie przy stole w coraz większym zdenerwowaniu, że przygotowanie posiłku tak długo trwa. Uprzejmie odmów i nie jedz tych przekąsek. Bagietka z masłem czosnkowym, frytki czy solone orzeszki często wbrew pozorom dostarczają spore ilości kalorii, sodu i tłuszczu. Nierzadko poprzez spożycie takiej niby drobnej przekąski możesz dostarczyć swojemu organizmowi sód w porcji równej całodziennemu zapotrzebowaniu! Ponadto sód nie tylko zwiększa ryzyko zawału serca... również twoje tętnice go nienawidzą. Co ciekawe, naukowcy badają obecnie możliwość uzależnienia się od solonej żywności. Z niedawnych badań wynika, że sól może pobudzać ośrodki przyjemności w mózgu tak samo, jak w przypadku uzależnienia od narkotyków. Słone jedzenie stymuluje apetyt, zwiększa zużycie kalorii i ryzyko przejadania się, nadwagi, otyłości i powiązanych chorób.