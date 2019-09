Czy zielona kawa jest korzystna dla zdrowia i pomaga schudnąć?

Mówi się, że zielona kawa smakuje bardziej jak herbata ziołowa niż kawa. Jej profil chemiczny jest zupełnie inny niż w przypadku kawy palonej, choć ich pochodzenie jest podobne. Dostarcza wiele kwasów chlorogenowych – związków o silnym działaniu przeciwutleniającym i przeciwzapalnym, które mogą zapewnić wiele korzyści zdrowotnych. Palona kawa również zawiera niewielkie ilości kwasu chlorogenowego, ale traci większość z nich podczas procesu palenia

Czytaj także:

Dawka energii w filiżance. Co odróżnia matchę od kawy?

Czy zielona kawa odchudza?

Kilka lat temu ekstrakt z zielonej kawy był promowany jako cudowny suplement odchudzający. Od tego czasu wielu ekspertów ds. zdrowia obaliło pogląd, że ma on znaczący wpływ na wagę. Mimo to pozostaje jednym z najpopularniejszych suplementów odchudzających na rynku.

W kilku małych badaniach podano ekstrakt myszom i stwierdzono, że znacznie zmniejszyła się ich całkowita masa ciała i nagromadzenie tłuszczu. Jednak badania na ludziach dały słabsze efekty.

Większość badań nad zieloną kawą na ludziach nie była jednoznaczna. Niektórzy uczestnicy stracili na wadze, jednak badania zostały źle zaprojektowane: miały niewielką próbę badawczą i krótki czas trwania. Dlatego nie ma dostatecznych dowodów na to, że zielona kawa odchudza. Potrzebne są większe, dobrze zaprojektowane badania na ludziach.

Czytaj także:

25 filiżanek kawy dziennie? Lepiej tego nie rób

Może zmniejszyć ryzyko niektórych chorób przewlekłych

Zielona kawa może mieć inne korzyści zdrowotne niż utrata masy ciała. Kwasy chlorogenowe mogą pomóc zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca i choroby serca.

W 8-tygodniowym badaniu 50 osób z zespołem metabolicznym (wieloma czynnikami ryzyka, w tym wysokiego ciśnienia krwi i cukru we krwi, które zwiększają ryzyko cukrzycy i chorób serca) przyjmowało 400 mg bezkofeinowego ekstraktu z zielonej kawy dwa razy dziennie. Ci, którzy wzięli ekstrakt, doświadczyli znacznej poprawy poziomu cukru we krwi, ciśnienia krwi i obwodu talii w porównaniu z grupą kontrolną. Chociaż wyniki te są obiecujące, potrzebne są większe badania.

Skutki uboczne?

Zielona kawa jest ogólnie bezpieczna, ale może mieć skutki uboczne związane z kofeiną.

Zielona kawa, podobnie jak palona, ​​zawiera naturalnie kofeinę. Chociaż umiarkowane spożycie kofeiny jest prawdopodobnie bezpieczne dla większości zdrowych osób, jej nadmiar może prowadzić do negatywnych objawów, takich jak lęk, zaburzenia snu i nadciśnienie. Jedna filiżanka czarnej lub zielonej kawy dostarcza około 100 mg kofeiny w zależności od odmiany i metody parzenia.

Ponieważ niewielka ilość kofeiny może ulec zniszczeniu podczas procesu palenia, zielona kawa może zawierać nieco więcej kofeiny niż czarna, ale różnica jest prawdopodobnie nieistotna. Jednak suplementy zielonej kawy zwykle zawierają 20-50 mg w kapsułce, choć producenci pozbywają się kofeiny z niektórych.

Zielona kawa może też wpływać na zdrowie kości. W dwumiesięcznym badaniu na zwierzętach zauważono, że myszy otrzymujące codziennie wyciąg z zielonej kawy doświadczyły znacznego ubytku wapnia w tkance kostnej. Wyniki te sugerują, że długotrwałe przyjmowanie suplementów zielonej kawy może zaszkodzić zdrowiu kości. Jednak potrzebne są badania na ludziach.

Nie ma wystarczających danych co do zaleceń dotyczących dawkowania zielonej kawy. W jednym badaniu uczestnicy stosowali dawki do 400 mg ekstraktu dwa razy dziennie. Nie zgłaszali żadnych negatywnych skutków. Jeśli rozważasz przyjmowanie tego ekstraktu, skonsultuj się ze swoim lekarzem, aby upewnić się, że bierzesz bezpieczną ilość.

Czytaj także:

Polifenole – istotny składnik diety. Gdzie je znaleźć i dlaczego są takie ważne?