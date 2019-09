Co powinno znaleźć się w twojej codziennej diecie? Jeśli w swoich dobrze zbilansowanych posiłkach uwzględnisz te produkty, na pewno skorzysta na tym twoje ciało. Borówki i jagody mają dużo antyoksydantów, tak samo jak czerwona kapusta. A jabłka warto jeść nie tylko dla dobrego smaku, ale też zdrowotnych właściwości. Czy to prawda, że mogą zmniejszać ryzyko udaru i ataku serca?

Jeśli zależy ci na zdrowym odżywianiu, musisz zacząć świadomie dokonywać codziennych wyborów. Nie ograniczaj się jednak do 5 wymienionych produktów. Najważniejsze jest to, by dieta była różnorodna i występowało w niej jak najwięcej produktów. W ten sposób unikniesz groźnych niedoborów. W przypadku warzyw i owoców zadbaj, by były one kolorowe. Produkty te swoją barwę zawdzięczają prozdrowotnym związkom. Im więcej kolorów, tym więcej dobroczynnych składników.

10 produktów, które sprzyjają pracy jelit i odchudzaniu

Być może nie zastanawiałeś się nad tym, ale twój mikrobiom jelitowy odgrywa istotną rolę w odchudzaniu i utrzymaniu jego efektów na dłużej. Sprawdź 10 produktów, które mają dobry wpływ na skład bakterii w jelitach i pomagają schudnąć!

