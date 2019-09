Ta przyprawa rewelacyjnie wpływa na zdrowie. Lubią ją nawet dzieci

Cynamon to powszechnie stosowana przyprawa. Czy wiedzieliście, że ma tyle pozytywnych właściwości? Jest dobrym źródłem błonnika, żelaza, wapnia i manganu, poprawia przemianę materii i rozgrzewa. Co jeszcze warto o nim wiedzieć? Obejrzyj materiał wideo:

Właściwości prozdrowotne cynamonu

Cynamon to popularna przyprawa. Ma wysoką zawartość aldehydu cynamonowego, który uważa się za odpowiedzialny za większość korzyści zdrowotnych cynamonu. Jest źródłem bardzo silnych przeciwutleniaczy, które walczą z wolnymi rodnikami, niwelują stany zapalne i hamują niebezpieczne procesy w obrębie organizmu.

Cynamon może poprawić niektóre kluczowe czynniki ryzyka chorób serca, w tym cholesterol, trójglicerydy i ciśnienie krwi oraz zwiększyć wrażliwość na insulinę.

Cynamon został szeroko przebadany pod kątem jego potencjalnego zastosowania w profilaktyce i leczeniu raka. Badania na zwierzętach potwierdzają jego działanie ochronne.

Aldehyd cynamonowy ma właściwości przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne, które mogą być bardzo przydatne w czasie infekcji.

5 sposobów na poprawę koncentracji:

Zmień dietę i zacznij więcej się ruszać

Aktywność fizyczna, wybory dietetyczne i waga są czynnikami, które mogą przyczynić się do tego, jak dobrze funkcjonujesz i jaki masz poziom koncentracji. Aby zwiększyć zdolność koncentracji, możesz dodać trochę orzechów włoskich, awokado i czekolady do swojego menu.



Regularnie ćwicz mózg

Rozwiązuj krzyżówki albo sudoku, dużo czytaj. Możesz nawet grać w gry komputerowe, planszówki, karty czy szachy. Ćwiczenie umysłu pomaga wypracować lepsze skupienie uwagi. Pomocne może się okazać także ćwiczenie uważności podczas prostych, codziennych zadań, np. jedzenia posiłku, uprawiania sportu. Koncentruj się na tym, co dzieje się tu i teraz, jaki ma to wpływ na twój organizm, emocje.



Stwórz przyjazną przestrzeń

Niezależnie od tego, czy masz pełną kontrolę nad projektem miejsca pracy, czy możesz upiększyć swoje biurko tylko kilkoma przedmiotami osobistymi, kontrola nad naszym środowiskiem pracy może pomóc zwiększyć wydajność. Stosy nieuporządkowanych papierów fatalnie wpływają na skupienie uwagi. Obstawianie się bibelotami również. Najlepiej, by na biurku nie znajdowało się zbyt wiele przedmiotów, panował porządek. Wskazane są elementy, które działają na nas relaksująco. Może to być np. rodzinne zdjęcie.



Rób sobie przerwy

Niekoniecznie na kawę i papierosa... Jeśli czujesz, że nie możesz skupić uwagi, nie zmuszaj się, zrób sobie przerwę. Nie trzeba zaraz przerywać pracy. Dobrą przerwą jest chociażby wylogowanie się z poczty i portalu społecznościowego. Ciągłe otrzymywanie różnych powiadomień fatalnie wpływa na koncentrację. Długofalowo warto pomyśleć o konkretnych ramach czasowych, w których korzystamy z różnych sprzętów czy aplikacji.



Zadbaj o kontakt z naturą

W badaniu dzieci w wieku 4–5 lat z większą ilością zielonej przestrzeni wokół swoich domów uzyskały lepsze wyniki w testach uwagi. Wyniki te podkreślają znaczenie rozbudowy terenów zielonych w miastach w celu wspierania zdrowia dzieci i rozwoju mózgu. Dlatego też warto stawiać kwiaty w biurach. Zieleń poprawia koncentrację i uspokaja. Jeśli mamy możliwość, postawmy na biurku nieduży kwiatek, w przerwie wyjdźmy na dwór, a w wolnym czasie wypoczywajmy na świeżym powietrzu. Badania udowodniły, że spędzanie czasu na łonie natury ma pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Poprawa koncentracji to kolejny istotny argument.Czytaj także:

