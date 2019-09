Ila kalorii mają gruszki? Od dziś będziesz po nie sięgać częściej

Gruszki są idealnym wyborem. Mają moc pozytywnych właściwości, są lekkostrawne. Zaletą gruszek jest też fakt, że choć są owocem typowo jesiennym, smaczne i soczyste możemy kupić właściwie przez cały rok. W jej składzie znaleźć można wiele witamin i minerałów, m.in. witaminę A, B1, B2, B6, C, miedź, magnez, potas, jod, bor, wapń czy żelazo. W dodatku 100 gramów tego owocu to zaledwie ok. 50 kcal.

Kolor skórki ma znaczenie!

Najczęściej sięgamy po zielone gruszki, ale warto wiedzieć, że te z czerwoną skórką mają nam do zaoferowania coś jeszcze. Zawierają bowiem dodatkowo karotenoidy, flawonole i antocyjany – prozdrowotne związki roślinne.

Warto pamiętać, że nasza codzienna dieta powinna składać się głównie z warzyw i owoców. Szczególnie istotne jest także to, by sięgać po produkty sezonowe. Jednym z najcenniejszych składników, jakie znajdziemy w warzywach i owocach jest błonnik pokarmowy. Korzystnie wpływa na trawienie i może przyspieszać metabolizm. Dieta wysokobłonnikowa wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju cukrzycy i stabilniejszym poziomem cukru we krwi u diabetyków. Sprzyja też utracie wagi i zachowaniu prawidłowej masy ciała. Ponadto zawartość błonnika w gruszkach zapobiega zaparciom i pomaga usunąć zbędne składniki przemiany materii z organizmu. Jest także istotny w profilaktyce raka jelita grubego i odbytu.

