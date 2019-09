Jesteś zmęczony po kawie? Sprawdź, dlaczego

Sama kawa nie męczy, ale kofeina w kawie i jej wpływ na organizm mogą czasem powodować zmęczenie. Co zatem robi ten najczęściej stosowany stymulant z niektórymi ludźmi?

Blokowanie receptorów adenozyny w mózgu

Adenozyna jest substancją chemiczną w mózgu, która wpływa na cykl snu i czuwania. Jej poziomy rosną podczas czasu czuwania i spadają w trakcie snu. Zwykle cząsteczki adenozyny wiążą się ze specjalnymi receptorami w mózgu, co spowalnia aktywność mózgu w przygotowaniu do snu. Jednak kofeina zapobiega temu, wiążąc się z receptorami adenozynowymi.

Ciało szybko wchłania kofeinę, więc można poczuć jej działanie w ciągu kilku minut. Organizm wchłania 99 procent kofeiny w ciągu 45 minut od jej spożycia. Gdy organizm w pełni metabolizuje kofeinę, jej działanie ustaje. Czas przebywania kofeiny w organizmie różni się w zależności od osoby. Chociaż blokuje receptory adenozyny, nie wpływa na produkcję nowych cząsteczek. Kiedy kofeina zużywa się, cząsteczki adenozyny mogą wiązać się z receptorami, co może powodować senność.

Można wypracować tolerancję na kofeinę

Ludzie, którzy regularnie piją kawę i inne napoje zawierające kofeinę, mogą uodpornić się na nią. Ponieważ kofeina blokuje receptory adenozynowe, organizm wytwarza ich więcej, aby przeciwdziałać skutkom częstego spożywania kofeiny.

W jednym małym badaniu naukowcy sprawdzili wpływ ciągłego spożywania kofeiny na wydajność podczas treningów rowerowych 11 aktywnych fizycznie osób dorosłych. Na początku badania uczestnicy mieli wyższe tętno i wykazywali większą moc po wypiciu kofeiny. Jednak po 15 dniach działanie kofeiny zaczęło się zmniejszać. Biorąc pod uwagę te wyniki, wydaje się, że ludzie, którzy regularnie spożywają kofeinę, mogą nabrać tolerancji na jej stymulujące działanie. Jednak inne badania sugerują, że ciągłe dostarczanie kofeiny nie wpływa na jej wchłanianie ani metabolizm.

Kofeina zwiększa poziom cukru we krwi

Wpływ kawy na poziom cukru we krwi pozostaje przedmiotem kontrowersji dla badaczy. Wiele badań na ludziach i zwierzętach sugeruje, że związki zawarte w kawie mogą poprawić metabolizm glukozy i zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu 2. Jednak niekorzystne działanie kofeiny może zniweczyć korzystne efekty picia kawy.

Według metaanalizy z 2016 r. kofeina może zwiększać poziom cukru we krwi, tymczasowo zmniejszając wrażliwość na insulinę. Naukowcy zaobserwowali, że spożywanie 100 mg kofeiny niekorzystnie wpływa na metabolizm glukozy u 10 zdrowych mężczyzn z nadwagą. Odkrycia te sugerują, że kofeina, a nie sama kawa, może wpływać na metabolizm glukozy, co może podnieść poziom cukru we krwi.

Osoby z wysokim poziomem cukru we krwi mogą odczuwać bóle głowy, zmęczenie, problemy z koncentracją, zwiększone pragnienie lub częste oddawanie moczu, dopóki ich poziom cukru we krwi nie powróci do normy.