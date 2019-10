Jak przyrządzić smaczny, warzywny bulion? Kucharz zdradza swój sekret

W kuchni „Dzień Dobry TVN” Szymon Czerwiński gotował bulion warzywny będący podstawą wielu zup, m.in. zupy porowej, dyniowej i kremu z buraka. Jakie sekrety zdradził szef kuchni? Obejrzyj materiał wideo:

Jak przyrządzić warzywny bulion?

Sekretem bulionu szefa kuchni jest opalana cebula. Choć sam robi to przy pomocy palnika, podkreśla, że to samo można zrobić na patelni. Chodzi bowiem o to, by skarmelizować cebulę. W skład bulionu wchodzi:

marchewka,



pietruszka,



papryka,



por,



natka pietruszki,



lubczyk,



liście pora,



czarnuszka,



czosnek.

Jak podkreśla ekspert, bulion należy gotować na wolnym ogniu aż dwie godziny, by wydobyć z warzyw i przypraw jak najwięcej smaku. Jeśli przygotujemy dużą ilość bulionu, możemy go zawekować i użyć w późniejszym czasie. Można także na jego bazie przygotować kilka różnych zup i dopiero w tej formie zawekować. Bulion warzywny jest niezwykle zdrowy i niskokaloryczny. Szczególnie w porównaniu do bulionów gotowanych na mięsie lub kościach.

Czytaj także:

Jak oszukać kubki smakowe i polubić zdrowe produkty?