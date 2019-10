Czy kasza jest dobra dla każdego? Niekoniecznie

Kaszą nazywamy jadalne ziarna zbóż, z których usunięto twardą łuskę . Niegdyś królowała ona na stołach Polaków , jednak z czasem zaczęła być wypierana przez ziemniaki. W ostatnim czasie ponownie wraca do łask. Bardzo słusznie – w końcu jest źródłem wielu cennych składników odżywczych. Co wartościowego znajduje się w kaszach, jakie zaliczamy do jednych z bardziej popularnych i kto, mimo wszystko, powinien jednak na nie uważać? Obejrzyj materiał wideo:

Kasz jęczmienna pomaga w eliminowaniu toksyn, zaparć i obniża poziom cholesterolu.



Kasza owsiana zawiera bardzo dużo antyoksydantów, obniża poziom cukru i cholesterolu.



Kasza jaglana, dzięki dużej zawartości żelaza, jest polecana osobom zmagającym się z anemią.



Kasz gryczana zawiera wyjątkowo dużo białka i jest często wybierana przez osoby będące na diecie odchudzającej.



Kaszę kuskus przygotowuje się bardzo szybko. Jest lekkostrawna i nie podrażnia żołądka.



Kasza manna zawiera bardzo dużo jodu. Pozytywnie wpływa na skórę. Jest lekkostrawna.

Kto powinien uważać na kasze?

Grubych kasz nie powinny w dużych ilościach jeść osoby mające wrzody dwunastnicy i żołądka oraz cierpiące na refluks.

