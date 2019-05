Na czym polega fenomen kaszy jaglanej? 5 powodów, by włączyć ją do diety

Kasza jaglana powstaje z prosa, jest pożywna, lekkostrawna, pomaga przeciwdziałać zakwaszeniu organizmu, a także wzmacnia odporność i poprawia stan zdrowia. Jest ona dość wyjątkowa, bo oprócz wysokich wartości odżywczych ma także szereg prozdrowotnych właściwości. Dlaczego warto włączyć ją do swojej diety?

Kasza jaglana – wartości odżywcze

Kasza jaglana nie cieszy się tak dużą popularnością w kuchni polskiej, jak kasza gryczana i kasza jęczmienna, ale naprawdę zasługuje na uwagę wszystkich osób, które chcą zdrowo się odżywiać. Jest dość specyficzna w smaku, ale tylko wówczas, gdy nie umiemy jej właściwie przygotować, ma energetyzującą, żółtą barwę oraz doskonale sprawdza się jako składnik wykwintnych i słodkich dań.

Kasza jaglana jest naturalnie wolna od glutenu, ale nie tylko to się liczy, bo nie wszyscy musimy unikać glutenu. Ogromną zaletą kaszy jaglanej jest przede wszystkim zawartość witamin z grupy B, krwiotwórczego żelaza oraz miedzi. Kasza ta dostarcza też do naszego organizmu błonnik pokarmowy, potas, magnez, wapń oraz sód. Ponadto, jest ona źródłem bardzo łatwo przyswajalnego białka oraz węglowodanów złożonych.

Kasza jaglana – właściwości zdrowotne

Kaszę jaglaną cechują wyjątkowe właściwości prozdrowotne, m.in.:

działa ona przeciwwirusowo i wzmacniająco odporność,



pomaga przywrócić równowagę kwasowo-zasadową organizmu,



jest bogata w witaminy z grupy B oraz żelazo, więc wspomaga procesy krwiotwórcze,



pomaga redukować stany zapalne w organizmie,



działa rozgrzewająco,



jest cennym wsparciem procesów mineralizacji kości i zębów,



pomaga zadbać o piękne włosy, cerę i paznokcie,



poprawia przemianę materii,



wpływa na poprawę zdolności koncentracji uwagi i zapamiętywania.



Kasza jaglana – odchudzanie

Jak widać, niepozorna kasza z prosa, która została nieco zapomniana i dopiero od niedawna zaczyna powracać do łask, może nam sporo zaoferować. Trzeba jednak uważać, bo cechuje się ona wysokim indeksem glikemicznym (IG) oraz ma sporo kalorii – 100 g kaszy jaglanej to ponad 370 kcal! To bardzo dużo, a w połączeniu z wysokim indeksem glikemicznym na pewno wysoka kaloryczność nie sprzyja odchudzaniu i utrzymaniu szczupłej sylwetki. Oczywiście, nie trzeba rezygnować z kaszy jaglanej całkowicie w obawie o brak efektów odchudzania – można ją spożywać w niewielkiej ilości np. na śniadanie (szczególnie polecana jest w okresie jesienno- zimowym) jako podstawę mlecznych zup lub dodatek do owoców i jogurtu.

5 powodów, aby włączyć kaszę jaglaną do swojej diety

1. Kasza jaglana doskonale wzmacnia odporność organizmu

Dowiadując się o dość wysokiej kaloryczności kaszy jaglanej, chcemy z niej zrezygnować w obawie o wygląd naszej sylwetki. To duży błąd, bo spożywając ją z umiarem, na pewno nie nabawimy się nadwagi.

Pierwszym powodem, dla którego warto sięgać po kaszę jaglaną, są jej właściwości przeciwwirusowe i wzmacniające odporność organizmu. Z tego względu warto podawać ją dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym, które bardzo często łapią infekcje. Ciepła kasza jaglana na śniadanie to doskonałe wsparcie naszego układu immunologicznego w walce z atakującymi nas drobnoustrojami.

2. Kasza jaglana wzmacnia zęby i kości

Dość duża zawartość wapnia oraz związków krzemionkowych sprawiają, że kasza jaglana jest idealnym produktem dla osób narażonych na osteoporozę, czyli w szczególności kobiet po 50. roku życia. Jest ona także zalecana w diecie dzieci i młodzieży w okresie intensywnego wzrostu.

3. Jest cennym źródłem żelaza

Jedząc kaszę jaglaną z dodatkiem produktów bogatych w witaminę C, możemy uzupełniać niedobory żelaza w organizmie, które dotyczą dużego odsetka dzieci i osób dorosłych.

4. Jest lekkostrawna, bezglutenowa i odżywcza

Kasza jaglana cechuje się wysokimi wartościami odżywczymi i jednocześnie jest lekkostrawna, dlatego warto po nią sięgać m.in. w okresie choroby i rekonwalescencji. Doskonale sprawdzi się w chorobach układu pokarmowego i w czasie grypy żołądkowej; może być spożywana przez osoby nietolerujące glutenu.

5. Jest smacznym urozmaiceniem naszej diety

Potrawy z kaszy jaglanej są smacznym urozmaiceniem zdrowej diety. Możemy ją wykorzystać jako dodatek do warzywnych sałatek, zup i dań mięsnych oraz deserów np. z owocami. Idealnie nadaje się do przygotowania jarskich kotlecików; zrobimy z niej też farsz np. do krokietów i gołąbków.

