Te zioła rozwiążą wszystkie powszechne problemy zdrowotne?

Dzięki badaniom związków fitochemicznych na poziomie molekularnym naukowcy zrozumieli ich wpływ na zdrowie. Na szczęście my nie musimy znać tego rodzaju szczegółów, aby czerpać korzyści z ich działania! Poniższy wykaz przypraw pozwoli ci dowiedzieć się, jak działają te skarby natury.

Warto zauważyć, że wiele leków opracowano na bazie mechanizmów, jakie przejawiają rośliny. Różnica polega oczywiście na tym, że ciało ludzkie rozpoznaje rośliny jako żywność i odpowiednio je wykorzystuje. Chemiczne środki lecznicze są obce dla naszych komórek. Zioła i przyprawy mogą pomóc nam w odchudzaniu, poprawie jakości snu, zdrowia układu sercowo-naczyniowego, mogą też pomagać w zapobieganiu nowotworom, trawieniu, uśmierzaniu bólu i praktycznie każdej innej chorobie.

Czas przejrzeć zawartość szafek kuchennych!

5. Kurkuma

Jest to najlepiej przebadane klinicznie i opisane zioło, które pomaga przy stanach zapalnych. Ponieważ większość dolegliwości wątroby ma podłoże zapalne, dobrze jest włączyć kurkumę jako uzupełnienie standardowego leczenia tego narządu. Kapsułki z kurkuminą są łatwo dostępne. Jednak aby zapewnić ich maksymalne wchłanianie, wybierz te, które zawierają piperynę, substancję czynną pochodzącą z czarnego pieprzu, która pomaga lepiej przyswoić składniki odżywcze z żywności. Niektórzy sugerują również wysypanie zawartości kapsułki do odrobiny oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia i wypicie takiego kurkumowego shota. Warto spożywać także proszek przyprawowy, w zależności od upodobań: w potrawach lub z mlekiem.



4. Karczoch

Karczoch, a konkretnie zawarta w nim cynaryna wspomaga procesy produkcji i przepływu żółci. Pomaga zapobiegać kamieniom żółciowym, a także może pomagać w leczeniu żółtaczki. Suszone liście czy też pąki kwiatowe (czasami równocześnie) stosuje się do nalewek.



3. Korzeń łopianu

Łopian można kupić w postaci surowych kawałków korzenia. W prosty i łatwy sposób zrobisz z niego herbatkę. Korzeń łopianu stymuluje przepływ żółci, pomagając jednocześnie osłabionej wątrobie poprzez oczyszczanie krwi i naprawę uszkodzonych komórek. Korzeń łopianu pokrojony w małe kawałki jest idealnym składnikiem nalewek. Jeśli kiedykolwiek będziesz miał okazję zdobycia tego cudownego zioła, skorzystaj z niej.



2. Mniszek lekarski

To kolejne zioło korzystne i bezpieczne dla wątroby. Czasami występuje w kapsułkach w kombinacji z ostropestem. Niektórzy jednak preferują ekstrakty, a nawet herbaty z mniszka lekarskiego. Te chwasty o małych żółtych kwiatach, na które wiele osób narzeka, gdy pojawiają się na trawnikach, to właśnie kwiaty mniszka. Nie pozbywaj się ich, a wykorzystaj w dobrym celu. Mniszek jest dobrym źródłem większości niezbędnych witamin, a oprócz tego roślina ta dostarcza pewne ilości żelaza, potasu i cynku. Najbardziej docenianą właściwością mniszka jest stymulowanie produkcji żółci i jej przepływu między pęcherzykiem żółciowym a wątrobą w celu poprawy czynności wątroby i ogólnego stanu zdrowia.



1. Ostropest plamisty

Ostropest jest najczęściej zalecanym ziołem przeznaczonym do łagodzenia dolegliwości wątroby, a w przypadku zdrowej wątroby – do ochrony przed szkodliwymi toksynami. Ostropest jest dostępny w kapsułkach, ale można go znaleźć również w postaci ekstraktu. Czasem nazywany jest sylimaryną, która jest aktywnym składnikiem nasion. Możliwe jest także spożywanie sproszkowanych nasion. Ostropest jest rośliną kwitnącą z rodziny stokrotek, spotkać można ją w Europie, Afryce Północnej i na terenach środkowowschodnich. Udowodniono klinicznie, że poprawia czynność wątroby i naprawia uszkodzenia tego narządu. Sylimaryna o standardowym 80-procentowym stężeniu jest zalecana w postaci tabletek lub ekstraktów w dawkach od 100 do 1000 mg. Osoby z zaburzeniami czynności wątroby często przyjmują 300 mg sylimaryny trzy razy dziennie. Bez względu na to, czy wątroba wymaga leczenia lub ochrony, ostropest plamisty może być stosowany tak długo, jak zechcesz. Do sporządzania nalewek najlepiej używać nasion tej rośliny.