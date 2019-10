Jakie warzywa na diecie odchudzającej? Niektóre mogą tuczyć

Kaloryczne warzywa? Tak to możliwe! Niektóre z warzyw mogą dostarczać do naszego organizmu sporo kalorii, jednak najczęściej dzieje się tak wówczas, gdy poddamy je procesowi obróbki termicznej oraz spożywamy z różnymi dodatkami np. polane stopionym masłem. Najwięcej kalorii dostarczymy do naszego organizmu, jedząc soję, soczewicę oraz fasolę; oprócz kaloryczności warzyw warto brać pod uwagę także ich indeks gimniczny IG.

Warzywa a zdrowe odchudzanie

Warzywa powinny stanowić podstawę diety odchudzającej. Zgodnie z Piramidą Zdrowego Żywienia należy zjeść 5 porcji warzyw każdego dnia i najlepiej, aby stanowiły one dodatek do każdego posiłku. Obowiązkową porcję warzyw można zastąpić niskokalorycznymi owocami lub sokiem warzywno-owocowym.

Zdrowe odchudzanie wymaga przede wszystkim spożywania różnorodnych, niskokalorycznych i niezawierających wysoko przetworzonych składników posiłków. W przypadku warzyw nie powinniśmy się ograniczać do wąskiej grupy np. warzyw korzeniowych, ale starać się tak komponować codzienne menu, aby znalazło się w nim miejsce na warzywa różnego rodzaju, które możemy dodawać do posiłków w formie surówek, dodatku do dań jednogarnkowych, sałatek, soków i przekąsek.

Warzywa są zdrowe, w większości niskokaloryczne, bogate w witaminy, minerały oraz błonnik pokarmowy, ale tylko wówczas, gdy sięgamy po naturalne i prawidłowo przechowywane produkty. Zrezygnować trzeba przede wszystkim z:

warzyw pakowanych w foliowe opakowania, w których szybko rozwijają się drobnoustroje np. ulegających szybkiemu gniciu mieszanek sałat;



warzyw, które wyglądają nienaturalnie, czyli są bardzo duże, bo może to świadczyć o użyciu sporej ilości nawozów sztucznych;



warzyw, które uległy nadgniciu lub ich część pokrywa pleśń – na bazarach i w sklepach możemy spotkać warzywa, których część została odkrojona, co może świadczyć o tym, że zaczęły się psuć;



warzyw, które mogą dostarczać do naszego organizmu wiele szkodliwych związków np. dostępna poza sezonem szklarniowa sałata zielona oraz nowalijki.

Najlepszym wyborem będą warzywa sezonowe oraz pochodzące z rodzimych upraw. Możemy też pokusić się o np. wysianie w doniczkach nasion mieszanki sałat, ziół oraz nowalijek, które szybko urosną na słonecznym parapecie i będą idealnym, zdrowym dodatkiem do przygotowywanych posiłków. Równie korzystnie na stan naszego zdrowia wpłyną kiełki warzyw, które także możemy wyhodować w domu.

Niskokaloryczne warzywa

Większość warzyw dostarcza do naszego organizmu niewiele kalorii – średnio 20 – 50 kcal na 100 g, co powoduje, że możemy je jeść niemal bez ograniczeń. Na diecie najlepiej sięgać po warzywa surowe, z których możemy nie tylko przygotować wiele smacznych, zdrowych oraz sycących sałatek i surówek, ale także zastąpić nimi słone i słodkie przekąski. W tej roli najlepiej sprawdzi się surowa marchewka, korzeń pietruszki, różnokolorowa papryka, cukinia, zielony ogórek, kalarepa, kalafior, brokuły, pomidory oraz kapusta. Warto pamiętać też o warzywach, które dodają smaku przygotowywanym potrawom i wpływają na działanie naszego układu odpornościowego, czyli czosnku, cebuli, porze i korzeniu chrzanu. Niewielką kalorycznością i wysokimi wartościami odżywczymi cechują się także kiszonki, czyli naturalne ogórki i kapusta, które dostarczają do naszego organizmu m.in. niezbędne dla zdrowia probiotyki.

Doskonałym urozmaiceniem odchudzającego menu będą także świeże zioła np. natka pietruszki, koper, bazylia, oregano i tymianek.

Najbardziej kaloryczne warzywa

Najwięcej kalorii mają ziemniaki, rośliny strączkowe oraz kukurydza. Sporo kalorii ma też czosnek około 150 kcal w 100 g), jednak w tym przypadku nie musimy się ich obawiać, bo aby utyć, musielibyśmy zjeść sporo tego zdrowego, choć problematycznego ze względu na zapach warzywa.

Indeks glikemiczny warzyw

Problemem podczas odchudzania może być nie tylko kaloryczność warzyw, ale także ich wysoki indeks gimniczny, dlatego trzeba szczególnie uważać na warzywa o średnim i wysokim indeksie glikemicznym, czyli:

gotowane, pieczone i smażone ziemniaki,



gotowaną marchew,



gotowaną rzepę,



gotowaną brukiew,



gotowany seler,



gotowaną dynię,



gotowane kabaczki,



gotowany bób,



pasternak.

Co ciekawe, dość kaloryczne rośliny strączkowe nawet po ugotowaniu cechuje niski indeks glikemiczny, więc warto włączyć je do diety nie tylko, gdy decydujemy się zrezygnować z jedzenia mięsa.