Kochasz makaron? Daria Ładocha zdradza, jak przyrządzić ten włoski przysmak

W kuchni „Dzień Dobry TVN” Daria Ładocha podzieliła się przepisami na pyszne makarony. Jak idealnie ugotować ten włoski przysmak? – Ja lubię solić wodę – wyjaśniła. Jakie menu zaproponowała? Na stole pojawiły się między innymi: spaghetti z tuńczykiem i zupa grzybowa.

Jak podkreśla Daria ładocha, idealnie ugotowany makaron powinien być sprężysty i nie powinien się sklejać. Czy dodawać do gotowania olej lub oliwę? Jeśli to zrobimy, sos trudniej połączy się z makaronem. Dlatego też należy na wstępie przemyśleć, co chcemy zrobić z makaronem. Ekspertka planuje przygotować sos, który będzie bazował na oliwie, dlatego zrezygnowała z oleju.

Większości z nas wydaje się, że do niczego nie może nam się przydać. To duży błąd, ponieważ wodę po gotowaniu makaronu możemy wykorzystać do przyrządzenia sosu. Przede wszystkim nadaje się do emulgacji i zagęszczania potraw. Nie bez powodu więc niektórzy kucharze nazywają wodę po makaronie „płynnym złotem”. Wylewanie jej do zlewu jest marnotrawstwem.

