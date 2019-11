Czy warto jeść podroby?

Podroby to dość kontrowersyjny temat. Jedni uważają je za smaczne i bardzo zdrowe urozmaicenie jadłospisu, inni spoglądają na nie z obrzydzeniem. Prawda jak zwykle leży pośrodku i warto ją poznać, bo dania z podrobów mogą okazać się pomoce w leczeniu niektórych schorzeń np. przebiegających z osłabieniem organizmu i znacznym niedoborem podstawowych składników odżywczych.

Co zaliczamy do podrobów?

Podroby to przede wszystkim narządy wewnętrzne zwierząt. Zaliczamy do nich m.in. wątrobę, żołądki, jelita, serce, płuca, nerki, mózg, grasice i śledzone. Do grupy podrobów zaliczane są także inne części zwierząt, które nie są tradycyjnie wykorzystywane w produkcji żywności np. ogony, uszy, głowy, policzki, wymiona oraz jądra. Nie brzmi zachęcająco, dlatego instynktownie odsuwamy od siebie myśl, że moglibyśmy zjeść posiłek składający się z takich produktów, choć często zaliczane są one do rarytasów i goszczą na najlepszych przyjęciach np. policzki, ozorki, cynaderki i grasica.

Czy podroby są zdrowe?

Z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego, podroby są nie tylko niezdrowe, ale także tuczące. Nie jest to do końca prawdą, co udowodniły liczne, często wyjątkowo drastyczne, bo prowadzące na zwierzętach doświadczenia. Dowiodły one m.in., że włączenie do codziennej diety szczurów laboratoryjnych wątróbki znacząco zwiększyło wytrzymałość i wydolność wysiłkową zwierząt w porównaniu do grupy osobników, które otrzymywały jedynie zwykłą karmę dla gryzoni i karmę z dodatkiem preparatów witaminowych. Przez wiele lat podroby były polecane dla sportowców, którzy dzięki nim mieli nie tylko osiągać lepsze wyniki, ale także dbać o zdrowie i przeciwdziałać skutkom intensywnego trybu życia. Od wielu dziesięcioleci wiadomo, że podroby są źródłem ważnych składników odżywczych m.in. witamin, które ze względu na naturalne pochodzenie przyswajają się znacznie łatwiej od tych z suplementów diety i leków. Przykładem może być np. żelazo, dlatego wątróbka stosowana była w celu wsparcia leczenia anemii oraz zalecano podawanie jej dzieciom z obniżoną odpornością, które często łapały infekcje.

Obecnie podroby uważane są za pożywienie drugiej kategorii, które nadaje się raczej do karmienia zwierząt, a nie dla człowieka. Dietetycy mają na ten temat nieco odmienne zdanie, jednak podkreślają, że korzystnie na stan zdrowia mogą wpływać jedynie podroby pochodzące od zwierząt z naturalnego chowu. Intensywna hodowla sprawia, że zarówno mięso, jak i narządy wewnętrzne zwierząt mogą być nie tylko źródłem zbędnego tłuszczu, ale także innych, szkodliwych substancji.

Podroby – wartości odżywcze

Podroby cechują wysokie wartości odżywcze, które pozwalają na szybkie uzupełnienie niedoborów żywieniowych. Większość z nich wyróżnia się także niską kalorycznością np. w 100 g wątróbki znajduje się o 20 kcal mniej, niż w piersi z kurczaka. Ponadto podroby posiadają sporo białka, wapnia, fosforu, żelaza, witamin z grupy B oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli witaminy A, D, E i K. To „jasna” strona podrobów, bo po „ciemnej” stronie mocy kryją się tłuszcze nasycone, cholesterol oraz sód. Co to oznacza? Nic innego, jak to, że podroby, choć bogate w wartości odżywcze, nie powinny często gościć na naszych stołach. Warto też obalić mit jedzenia dużych ilości wątróbki przez kobiety ciężarne, bo wątroba wieprzowa i cielęca mogą wręcz zaszkodzić, jeżeli będą spożywane w zbyt dużej ilości ze względu na ogromną zawartość szkodliwej dla płodu witaminy A. 100 g wątróbki dostarcza do organizmu aż 4-krotnie więcej witaminy A, niż wynosi dzienna norma jej spożycia.

Podsumowując, podroby mogą być zdrowe, ale tylko wówczas, gdy sięgamy po nie z umiarem i możemy pozwolić sobie na włączenie ich do diety. Na pewno nie są polecane dla osób starszych, otyłych, osób, u których występuje zbyt wysoki poziom cholesterolu, a także kobiet ciężarnych. Chcąc jeść podroby, trzeba wybierać produkty pochodzące z pewnego źródła, które nie są nadmiernie stłuszczone wskutek stosowania wysokoenergetycznych pasz i szybkiego wzrostu zwierząt, który często jest sztucznie wspomagany za pomocą niedozwolonych substancji m.in. hormonów.