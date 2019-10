Dieta karniwora – coś dla miłośników mięsa?

Dieta mięsożercy, bo tak też nazywana jest dieta karniwora to bardzo restrykcyjny model żywieniowy, który ma za zadanie poprawić stan naszego zdrowia, przede wszystkim ma wpłynąć na zdrowie jelit oraz spowodować szybką redukcję zbędnych kilogramów. Ta dość nietypowa i sprzeczna z zasadami zdrowego odżywiania dieta cieszy się dużą popularnością, jednak nie jest polecana przez lekarzy i dietetyków w celu redukcji zbędnych kilogramów.

Dieta karniwora – zasady

Dieta karniwora to wyjątkowo restrykcyjna „kuracja”, której zasady uwzględniają spożywanie jedynie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mięsa (nie tylko chudego), podrobów, ryb, jajek oraz produktów nabiałowych. W czasie jej stosowania głównym napojem jest woda, a do przyprawiania potraw należy stosować jedynie sól kuchenną.

Jadłospis diety mięsnej nie uwzględnia żadnych warzyw oraz owoców, a także produktów zbożowych. Nie można stosować także tłuszczów roślinnych.

Nic, co nie pochodzi od zwierząt, nie może znaleźć się na talerzu stosujących ja osób. Dlaczego? Jednym z powodów takiego postępowania ma być całkowita eliminacja węglowodanów, które rzekomo powodują problemy z funkcjonowaniem układu trawiennego. Zdaniem twórców diety ludzki organizm nie jest przystosowany do trawienia warzyw i owoców. Kłuci się to nieco z potwierdzoną naukowo historią ludzkości, która dowodzi, że człowiek od zarania dziejów żywił się przede wszystkim roślinami, a mięso było częścią jego diety tylko wówczas, gdy udało mu się coś upolować.

Dieta carnivore jest nie tylko monotonna, ale także wyjątkowo niskowęglowodanowa, więc nie jest w stanie zapewnić nam odpowiedniej ilości energii dla mózgu. Produkty pochodzenia zwierzęcego nie są też dobrym źródłem wszystkich witamin i minerałów oraz nie dostarczają do naszego organizmu błonnika pokarmowego, co negatywnie wpływa na funkcjonowanie układu trawiennego.

Dieta karniwora okiem dietetyka

Osoby decydujące się na stosowanie diety karniwora zapewniają, że już po kilku tygodniach jej stosowania zaczęły czuć się wyjątkowo dobrze, zaobserwowały ustąpienie problemu z wypróżnianiem (zaparcia, biegunki), przestały pojawiać się u nich wzdęcia, a także inne problemy z układem trawiennym. Stosujący tę dietę chwalą także jej efekt odchudzający i znaczącą poprawę samopoczucia oraz przypływ sił witalnych, odczuwany podczas stosowania jedynie mięsno-nabiałowego jadłospisu. Ten model żywieniowy ma także wpływać na szybki przyrost masy mięśniowej oraz zwiększenie siły mięśni, powodować wzrost wydzielania testosteronu i sprzyjać poprawie pamięci oraz koncentracji. Co więcej, dieta mięsna ma leczyć m.in. zespół jelita drażliwego, zwiększać odporność organizmu oraz wspomagać funkcjonowanie tarczycy. To zdanie zwolenników diety karniwora, a co sądzą lekarze oraz dietetycy?

Czy dieta karniwora jest zdrowa?

Specjaliści od spraw żywienia nie polecają diety karniwora, a wręcz przed nią przestrzegają, uważając ten model żywieniowy za szkodliwy i potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia. Brak jest dostatecznej dokumentacji na temat propagowanych przez twórców tej diety prozdrowotnych, wręcz uzdrawiających, właściwości mięsa. Teoria diety karniwora kłuci się z wynikami badań naukowych, które dowodzą, że dieta bogata w produkty pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza czerwone mięso, może powodować nowotwory i inne choroby cywilizacyjne. Założenia diety karniwora nie opierają się na żadnych, potwierdzonych badaniach, a jedynie głoszonych przez osoby niemające wiele wspólnego z medycyną teoriach. Twórcą diety jest m.in. producent pasz dla zwierząt i choć jej nazwa może wskazywać, że opracował ją lekarz, to w rzeczywistości okazuje się zgoła inaczej.

Podsumowując, odżywienia się jedynie mięsem, rybami, produktami mlecznymi oraz jajkami jest modnym sposobem na odchudzanie, ale nie jest dietą leczniczą i odchudzającą. Specjaliści przestrzegają przed stosowaniem tego typu kuracji i przypominają, że bogata w produkty zwierzęce dieta jest jedną z przyczyn wzrostu poziomu cholesterolu, rozwoju choroby wieńcowej, miażdżycy, nowotworów trzustki i jelita grubego, a także innych schorzeń, wśród których znajduje się m.in. nadwaga i otyłość.