Kalorie w menu sieci fast food – efekt krótkoterminowy

Otyłość

Epidemia otyłości jest jednym z głównych problemów współczesnego świata. Konsekwencją otyłości jest przedwczesna śmierć w wyniku chorób sercowo-naczyniowych oraz nowotworów. Ponadto osoby otyłe częściej cierpią na depresję, ograniczoną zdolność do poruszania się, co skutkuje pogorszeniem jakości życia. Podstawą walki z otyłością jest restrykcja kaloryczna tj. ograniczenie podaży kalorii do stopnia mniejszego niż dzienne zapotrzebowanie. Z tego też powodu osoby dążące do poprawy swojej masy ciała powinny zwracać uwagę na skład od podaż energetyczną spożywanego jedzenia.

Eksperyment

Na łamach British Medical Journal pojawił się artykuł, opisujący interesujący eksperyment. W jednej z amerykańskich sieci fast-food dodano do menu informację dotyczącą kaloryczności każdego produktu. Porównywano efekt dodania tej informacji na średnią kaloryczność zakupów w ciągu dwóch lat poprzedzających zmianę oraz w ciągu następnego roku. Przed dodaniem do opisu produktów liczby kalorii badacze obserwowali powolny wzrost średniej kaloryczności zakupów. Początkowo średnia kaloryczność kupowanych produktów spadła średnio o 60 kalorii/zakup (ok. 4 proc.). Jednak po kilku tygodniach średnia kaloryczności zakupów zaczęła rosnąć w tempie 0.7 kalorii/zakup/tydzień. Badacze zwrócili uwagę, że pomimo początkowego sukcesu, nie udało się trwale obniżyć średniej kaloryczności zakupów. Efekt dodania informacji nt. kaloryczności produktów okazał się krótkotrwały. Może to oznaczać, że bez wewnętrznej motywacji same etykiety nt. kaloryczności produktów nie mają wpływu na nasze wybory dietetyczne.

