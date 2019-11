Ta sztuczka ułatwia odchudzanie. Zajmie ci tylko 15 minut w ciągu dnia

Jeśli szukasz sposobu, by schudnąć i masz już za sobą kilka nieudanych prób, najprawdopodobień wiesz już, ze droga na skróty nie istnieje. Modne, głodówkowe diety mają fatalny wpływ na organizm, podobnie jak stosowanie różnych środków przeczyszczających. Warto więc podejść do odchudzania rozsądnie, nawet jeśli mają to być powolne zmiany nawyków, to lepsze to niż niezdrowa dieta.

Chcesz schudnąć? Prowadź dziennik

Nowe badania opublikowane w czasopiśmie „Obesity” wykazały, że rejestrowanie tego, co jesz, jest kluczem do utraty wagi. W badaniu osoby, które odnotowały kalorie, tłuszcz i wielkość porcji były bardziej skłonne do osiągnięcia celów związanych z odchudzaniem niż ci, którzy nie prowadzili dzienników diety. Największe odkrycie: wysiłek trwał mniej niż 15 minut dziennie.

Czytaj także:

Ranking najlepszych diet odchudzających

Dlaczego to działa?

Dzienniki dietetyczne wymagają zwracania uwagi na wybór jedzenia za każdym razem, gdy jemy. Nawet jeśli wybierzesz coś, co zwykle nie pasuje do twojego planu żywieniowego (np. pączka na przyjęciu biurowym), przypominasz sobie o dużej porcji i dodatkowych kaloriach podczas zapisywania – a tym samym jesteś bardziej świadomy jego zjedzenia. Może zmienisz plany co do posiłku na lunch. Z czasem zaczniesz łączyć produkty spożywcze z poziomem kalorii i makro i, najlepiej, dokonywać zdrowszych wyborów.

Ostatecznie najlepszy dziennik dietetyczny to taki, którego możesz się trzymać, więc wybierz coś, co pasuje do twojej rutyny i stylu życia. Rejestruj swoje spożycie na bieżąco. Możesz także planować swoje posiłki w dzienniku, co ułatwia kontrolę. Bądź uczciwy. Nie możesz po prostu zapisać dobrych dni lub zapomnieć o dodaniu dodatkowego kawałka pizzy, który jadłeś w piątek wieczorem.

Czytaj także:

Jak spalić 800 kalorii w ciągu godziny? Ten trening wyciśnie z ciebie siódme poty