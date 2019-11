5 produktów spożywczych, które pomogą w walce z przeziębieniem

Przyszła jesień, a wraz z nią deszcze, chłód i wietrzne dni. To okres szczególnie niebezpieczny dla naszej odporności, która narażona jest na infekcje i przeziębienia. Zobaczcie, jakie produkty spożywcze w naturalny sposób pomogą z nimi walczyć.

Zwykłe przeziębienie czy coś gorszego?

Boli cię całe ciało. Wskazanie różnic między przeziębieniem a grypą jest bardzo trudne, jednak najbardziej charakterystycznym elementem grypy jest ból całego ciała, nawet cebulki włosów zdają cię boleć.



Wskazanie różnic między przeziębieniem a grypą jest bardzo trudne, jednak najbardziej charakterystycznym elementem grypy jest ból całego ciała, nawet cebulki włosów zdają cię boleć. Silny ból gardła. Swędzące, drapiące czy piekące gardło, gdy jest się przeziębionym, jest zupełnie normalne, ale jeśli masz gorączkę z obrzękiem węzłów chłonnych i silny ból w gardle, który szybko narasta, to może być np. angina. Jeżeli jest spowodowana bakteriami, konieczne jest wdrożenie antybiotyku.



Gorączka nie ustaje. To nic nadzwyczajnego, jeśli utrzymuje nawet trzy dni. Organizm walczy z chorobą, jednak już po pięciu dniach powinno być lepiej. Jeżeli gorączka utrzymuje się kilka dni, w ogóle nie ustępuje lub wręcz jest coraz większa, należy wybrać się do lekarza.



To nic nadzwyczajnego, jeśli utrzymuje nawet trzy dni. Organizm walczy z chorobą, jednak już po pięciu dniach powinno być lepiej. Jeżeli gorączka utrzymuje się kilka dni, w ogóle nie ustępuje lub wręcz jest coraz większa, należy wybrać się do lekarza. Pojawił się ból ucha. Może i na początku było to zwykłe przeziębienie, ale jeśli doszedł nowy objaw w postawi pulsującego bólu ucha czy problemów ze słuchem, trzeba się temu przyjrzeć.



Może i na początku było to zwykłe przeziębienie, ale jeśli doszedł nowy objaw w postawi pulsującego bólu ucha czy problemów ze słuchem, trzeba się temu przyjrzeć. Masz wrażenie, że zaraz wyplujesz płuca. Kaszel bardzo często towarzyszy przeziębieniu, jednak powinien zaniepokoić, jeśli jest wyjątkowo silny, utrudnia oddychanie i spokojny sen, powoduje odkrztuszanie wydzieliny podbarwionej krwią. Możesz mieć zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, które może wywołać kaszel trwający od pięciu do sześciu tygodni. W takim wypadku konieczne jest konkretne leczenie i dużo odpoczynku.



Kaszel bardzo często towarzyszy przeziębieniu, jednak powinien zaniepokoić, jeśli jest wyjątkowo silny, utrudnia oddychanie i spokojny sen, powoduje odkrztuszanie wydzieliny podbarwionej krwią. Możesz mieć zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, które może wywołać kaszel trwający od pięciu do sześciu tygodni. W takim wypadku konieczne jest konkretne leczenie i dużo odpoczynku. Wymiotujesz lub masz biegunkę. Ani jedno, ani drugie nie jest objawem przeziębienia. To, co wielu ludzi określa jako grypę żołądkową, jest dokładniej nazywane zapaleniem żołądka i jelit. Prawdziwa grypa w ogóle nie wpływa na żołądek.

Co na kaszel? Babcia radzi

Należy pamiętać, że zalegająca wydzielina w płucach jest świetną pożywką dla bakterii, dlatego musimy jak najszybciej działać, aby pozbyć się kaszlu. Najczęściej kaszel pojawia się w pierwszych dniach infekcji i przyjmuje formę suchego pokasływania, które nasila się nocami. Następnie po trzech dniach przyjmuje formę mokrą, co przyczynia się do odkrztuszania zalegającej wydzieliny w oskrzelach. Najczęściej trwa maksymalnie do 10 dni. Jak z nim walczyć?

syrop z buraka – pomaga i ułatwia odkrztuszanie poprzez odrywanie się śluzu zalegającego w drogach oddechowych. Wystarczy dwa średnie buraki zetrzeć na grubych oczkach tarki, następnie wymieszać z czterema łyżkami miodu i trzema ząbkami czosnku. Tak przygotowaną miksturę odstawiamy na dobę i odcedzamy.



syrop z cebuli – oczyszcza drogi oddechowe i pomaga podczas przeziębienia i grypy. Wystarczy drobno posiekać trzy cebule, dodać pięć łyżek miodu, odstawić na dobę i odcedzić. Stosować trzy-cztery razy dziennie, po jednej łyżce.



Sposoby naszych babć na katar

W przypadku kataru stopniowo przejmuje on kontrolę nad naszym organizmem. Najpierw odczuwamy swędzenie nosa i pojawiają się napady kichania, aby po kilkunastu godzinach zmagać się z wodnistym katarem, który po czterech dniach staje się gęsty i nieznośny. Jak z nim walczyć?

Stosuj naturalne inhalacje, które polegają na wdychaniu olejków eterycznych (eukaliptusowego, sosnowego, lawendowego czy miętowego) lub ziół oraz naparów (rumianek).



Kuracja chrzanem powoduje, że wyjątkowo ostry zapach działa odblokowując na drogi oddechowe. Wystarczy dodać go do kanapek. Chrzan działa podobnie jak jedzenie zmiażdżonego czosnku.



Co na gorączkę?

Należy pamiętać, że podwyższona temperatura naszego organizmu pomaga w zniszczeniu zarazków. Nie spieszmy się w jej szybkim obniżaniu, zacznijmy dopiero, gdy przekroczy 38°C. Zbyt wysoka gorączka zbyt wyczerpuje organizm – zatem co stosować na gorączkę?

Herbatkę lipową, która doskonale pomaga wypocić gorączkę. Wystarczy zalać szklanką wrzątku dwie łyżki kwiatów lipy, następnie należy przykryć i odstawić na dziesięć minut. Kolejno dodaj ¼ szklanki soku malinowego bądź dwie łyżeczki miodu. Następnie wypij i wskocz do łóżka.



Chłodzące okłady, które należy przyłożyć do czoła. Możesz je nasączyć zimną wodą lub owinąć ścierką worek z lodem.



Zioła napotne, które wzmagają pocenie, dzięki któremu oddajesz ciepło, co powoduje spadek temperatury w szybkim tempie. Napary napotne przyrządzaj z kwiatu czarnego bzu i lipy z malinami.



Co stosować na ból gardła?

Nie bagatelizuj lekkiego dyskomfortu w gardle, im wcześniej zaczniesz je leczyć, tym lepiej. Zainfekowane przez wirusy gardło stopniowo staje się podrażnione i przesuszone. Dodatkowo wrażenie to zostaje spotęgowane przez katar, który spływa po tylnej ścianie i sprzyja rozwojowi bakterii. Jak leczyć infekcje gardła?

Odkażająca płukanka – wystarczy, że wypłuczesz gardło naparem z rumianku czy szałwii. Zioła sprawdzają się jako naturalny antybiotyk.



Mleko z miodem i masłem – sposób naszych babć na ból gardła. Wystarczy wypić szklankę mleka z łyżką masła i miodem, doskonale uśmierza ból i zabija zarazki.

Czytaj także:

Przedszkolak nie musi chorować. Jak wzmocnić odporność dziecka dietą?