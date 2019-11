Nie wszystko widać gołym okiem. Jak prawidłowo myć owoce i warzywa?

Wszyscy wiedzą, że przed spożyciem zawsze należy umyć owoce i warzywa. Jak to zrobić, by usunąć z nich to, czego nie widać? Wyjaśniła to technolog żywienia Kamila Okulska-Kosek. Jak prawidłowo umyć jabłko?

Niemyte owoce i warzywa

Owoce i warzywa w sklepach i na straganach wyglądają kusząco. Są kolorowe, dorodne i z pewnością pełne witamin. Często więc zapominamy o dwóch, ważnych aspektach. Po pierwsze, nie wiemy w jakich warunkach były hodowane. Czy do ich produkcji wykorzystywano substancje niewskazane, czy miały styczność z glebą skażoną odchodami zwierząt. Po drugie, nie wiemy w jaki sposób były transportowane i przechowawywane, a także ile osób (i jaki był ich stan zdrowia) dotykało ich przed nami. Świadomość ryzyka zdecydowanie odbiera chęci na jedzenie owoców i warzyw przed umyciem.

Owoce i warzywa – jak myć?

Mycie owoców i warzyw płynem do naczyń lub płynem dezynfekującym nie jest najlepszym pomysłem. Najskuteczniejsza i najbezpieczniejsza jest czysta, bieżąca woda. W przypadku owoców i warzyw, które posiadają twardą skórkę (np. jabłka, gruszki, dynia, cukinia) można szorować skórkę w trakcie mycia palcami (stosowanie różnego rodzaju szczotek może zwiększyć szanse na zachorowanie). Taki zabieg powinien zredukować liczbę ewentualnych bakterii, zaraków i mikroorganizmów. Co zrobić z innymi, miękkimi owocami?

Owoce takie jak truskawki czy maliny należy dokładnie umyć pod bieżącą wodą. Istotny jest moment, w którym to zrobimy. Określenie „tuż przed spożyciem” będzie najwłaściwsze, a to dlatego, że bakterie szybciej namnażają się w wilgotnym środowisku. Ponadto osuszenie produktów czystym ręcznikiem może znacznie zredukować liczbę mikroorganizmów (zasada ta dotyczy wszystkich warzyw i owoców).

Warto też upewnić się, że wszystko z czego korzystamy w trakcie mycia jest czyste – począwszy od rąk, przez zlew, aż po durszlak.

Teoretycznie nie trzeba myć pokarmów, oznaczonych jako „wstępnie umyte” i/lub „gotowych do spożycia”. Wszystkie pozostałe produkty należy dobrze wypłukać i – jeśli to możliwe – użyć palców, zetrzeć brud lub inne pozostałości. Następnie należy osuszyć produkty za pomocą czystego ręcznika lub ręczników papierowych. Takie działanie zmniejsza ryzyko zakażenia.