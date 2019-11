Nie lubisz warzyw? Winne mogą być twoje geny

Naukowcy z University of Kentucky uważają, że pewien gen sprawia, że ​​związki w niektórych warzywach są szczególnie gorzkie dla niektórych osób, dlatego unikają pożywnych, zdrowych dla serca warzyw, takich jak brokuły, brukselka i kapusta. Według Jennifer L. Smith, licencjonowanej pielęgniarki, doktora habilitowanego na University of Kentucky School of Medicine i jednego z autorów badania wstępnego, osoby takie mogą mieć podobną wrażliwość na ciemną czekoladę, kawę i piwo. Badania są oparte na jednej z poprzednich prac, w której zakładano, że ten genotyp wiązał się z rodzajami warzyw spożywanych przez studentów.

Czy istnieje gen smaku?

Ludzie rodzą się z dwiema kopiami genu smaku o nazwie TAS2R38. Ci, którzy odziedziczą dwie kopie wariantu zwanego AVI, nie są wrażliwi na gorycz substancji chemicznych. Ale ci, którzy odziedziczyli jedną kopię AVI i jedną kopię PAV, są szczególnie wrażliwi i uważają, że żywność ta jest szczególnie gorzka, jak poinformowała Smith.

W badaniu naukowcy zbadali możliwość istnienia tego związku u osób z dwoma lub więcej czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. W ciągu 3 lat przeprowadzili wtórną analizę danych, korzystając z próbki z poprzedniego badania, w którym badano interakcje genów u osób zagrożonych chorobami układu krążenia. Przeanalizowali ankiety dotyczące częstości spożywania posiłków od 175 osób.

Średni wiek respondentów to 52 lata. Ponad 70 procent z nich to kobiety. Odkryli, że osoby z genem PAV ponad 2,5 raza częściej znajdowali się w dolnej części tabeli dotyczącej spożycia warzyw. Badanie to może zmienić sposób, w jaki lekarze podchodzą do osób, którym zaleca się zmianę diety w celu poprawy zdrowia układu sercowo-naczyniowego.

Smith powiedziała jednak, że należy przeprowadzić więcej badań na temat najlepszego sposobu zachęcania ludzi do jedzenia warzyw. „Mamy nadzieję, że będziemy mogli wykorzystać informacje genetyczne, aby dowiedzieć się, które warzywa ludzie mogą lepiej zaakceptować, i dowiedzieć się, które przyprawy najlepiej odpowiadają tym o podwyższonej wrażliwości na smak, aby ułatwić im jedzenie większej ilości warzyw”.

Jelita nie zawsze wskażą drogę

Tonia Reinhard, starszy wykładowca na Wayne State University w Detroit i dyrektor kursu żywienia klinicznego w uniwersyteckiej szkole medycyny powiedziała, że ​​intrygujące jest to, że badacze z University of Kentucky zidentyfikowali regiony genetyczne związane ze smakiem, które mogą wpływać na wybór jedzenia i potencjalnie także na rozwój niektórych chorób przewlekłych.

„Ponieważ owoce i warzywa zawierają wiele składników odżywczych, które mogą zmniejszyć stan zapalny i uszkodzenie oksydacyjne – dwa kluczowe procesy uszkadzające związane z chorobami układu krążenia, rakiem, cukrzycą i innymi chorobami przewlekłymi – wszystko, co wpływa na spożycie tych pokarmów, może mieć wpływ na rozwój chorób” – powiedziała Reinhard.

Dodała, że należy pamiętać, że postrzeganie smaku jest złożonym procesem, na który wpływa wiele zmiennych. „Przydatne jest, aby próbować zrozumieć swoje preferencje, a gdy są niezdrowe, używać funkcji poznawczych, aby zastąpić niektóre z nich” – powiedziała.

Annie Mahon, dietetyk z Indiana University-Purdue University Indianapolis, nazwała badanie genów wpływających na preferencje smakowe aktywnym obszarem badań. Powtórzyła obawy o zdrowotne konsekwencje rezygnacji z warzyw krzyżowych, zdrowych dla serca, takich jak brokuły i kalafior. „Te warzywa są dobrym źródłem błonnika, kwasu foliowego, a także witamin C i K” – powiedziała Mahon. „Te składniki odżywcze są ważne dla utrzymania zdrowia układu trawiennego i odpornościowego, a także zdrowia serca”.

Specjalistka mówi, że gotowanie może być pomocne. „Może to zmniejszyć gorycz i dlatego pozwoli mieć akceptowalny smak” – powiedziała. Dodała, że ważne jest również, aby pamiętać, że kubki smakowe zmniejszają się wraz z wiekiem. „To, że w młodości nie lubiłeś owoców ani warzyw, nie oznacza, że ​​nie polubisz ich w miarę starzenia się”.