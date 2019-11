Nakarm swój mózg. 4 produkty, po które warto sięgać

Mózg jest centrum dowodzenia naszego ciała. To on steruje wszystkimi układami i procesami biologicznymi w naszym organizmie; dzięki niemu możemy odczuwać emocje oraz mieć własną, niepowtarzalną tożsamość. Niestety, często zapominamy o tym ważnym narządzie i nieświadomie wpływamy na pogorszenie jego funkcjonowania, stosują ubogą w składniki odżywcze dietę.

Jak maksymalnie wykorzystać potencjał umysłu?

Nasz mózg to sprawnie funkcjonująca maszyna, ale tylko pod warunkiem, że zapewnimy mu odpowiednią ilość wartościowego paliwa, którym są obecne w pożywieniu składniki odżywcze. Podstawowym paliwem dla mózgu są węglowodany, w szczególności węglowodany złożone, jednak i „niezdrowe”, węglowodany proste powinny w niewielkich ilościach zaleźć się w naszej diecie ze względu na to, że zapewniają one szybki zastrzyk energii np. po intensywnym wysiłku. Ważne, aby były to naturalne węglowodany proste np. pochodzące z owoców lub miodu, a nie te, które dostarczamy do organizmu, spożywając słodycze i napoje gazowane.

Dieta na mózg – co powinno się w niej znaleźć?

Podstawowe paliwo dla mózgu to wysokiej jakości produkty spożywcze, które powinny znaleźć się w naszym codziennym jadłospisie.

1. Węglowodany złożone

Węglowodany złożone są dla naszego organizmu tym, czym paliwo dla samochodu. To dzięki nim możemy żyć na pełnych obrotach, uczyć się i zapamiętywać różne informacje. Stosowanie diet niskowęglowodanowych wpływa na pogorszenie pamięci i koncentracji, osłabienie refleksu, a także powoduje ogólne złe samopoczucie i przewlekłe zmęczenie. Brak energii w postaci węglowodanów złożonych zaburza pracę całego organizmu i wpływa na spowolnienie metabolizmu.

Do najlepszych źródeł węglowodanów złożonych zaliczamy:

pieczywo pełnoziarniste,



gruboziarniste kasze,



razowy makaron,



brązowy ryż,



płatki owsiane.

Warto wiedzieć, że energia z węglowodanów złożonych uwalniana jest stopniowo, więc nie występuje w tym przypadku uczucie senności na krótko po spożytym posiłku, które związane jest z nagłym wzrostem i równie nagłym spadkiem poziomu glukozy we krwi.

2. Ryby morskie i słodkowodne

Ryby to jedno z podstawowych źródłem kwasów tłuszczowych Omega-3 i Omega-6 w naszej diecie. Bez nich nasz mózg nie jest w stanie funkcjonować na pełnych obrotach i prawidłowo się rozwijać już w okresie płodowym. Dobrym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych NNKT są tłuste ryby morskie. W mniejszej ilości wartościowe kwasy tłuszczowe znajdują się w rybach słodkowodnych, jednak i te warto włączyć do codziennej diety.

Trzeba pamiętać, że najzdrowsze są ryby pochodzące z połowów w niezanieczyszczonych wodach, a nie te z intensywnej hodowli. Ważne jest także to, w jaki sposób je przygotowujemy; unikać trzeba przede wszystkim ryb smażonych oraz wędzonych, które są źródłem soli i mogą zwierać szkodliwe substancje o potencjalnie mutagennym działaniu.

3. Orzechy i masło orzechowe

Orzechy i przygotowywane z nich masło orzechowe (naturalne, bez zbędnych dodatków np. cukru) to doskonałe wsparcie funkcjonowania mózgu. Dzięki ogromnej ilości witamin, minerałów i kwasów Omega-3 zapewniają one długo wykorzystywaną energię i pomagają dbać o utrzymanie odpowiedniego poziomu wielu substancji odżywczych w organizmie. Choć orzechy uważane są za tuczące, to nie warto z nich rezygnować – garść orzechów włoskich dziennie, zapewnia efekty, których nie osiągniemy, stosując suplementy na pamięć i koncentrację.

4. Tłuszcze roślinne

Tłoczone na zimno oliwy i oleje to także cenne paliwo dla naszego mózgu. Dzięki wysokiej zawartości witaminy E i innych antyoksydantów doskonale wspierają pracę mózgu i chronią przed rozwojem wielu chorób. Warto włączyć do diety nie tylko tradycyjnie stosowane oleje i oliwy, ale także te mniej znane, lecz równie smaczne i zdrowe np. z pestek winogron, lnu i orzechów. Co więcej, bez zdrowych tłuszczów nie może zachodzić wchłanianie rozpuszczalnych w nich witamin, co grozi rozwojem wielu schorzeń i nieprzyjemnymi dolegliwościami zdrowotnymi.

