Jak objawia się mgła mózgowa?

Określenie „mgła mózgowa” nie funkcjonuje w terminologii medycznej. W ten sposób określa się upośledzenie percepcji i lekkie zaburzenia świadomości oraz inne zaburzenia poznawcze, które nie zostały dotąd zakwalifikowane do grupy zaburzeń psychicznych.

Co to jest mgła mózgowa?

Najczęściej mgłą mózgową określa się lekkie i przemijające zaburzenia świadomości, którym towarzyszą zaburzania pamięci i koncentracji. Osoba, u której występuje mgła mózgowa, czuje się, jakby część jej mózgu została „uśpiona”. Powoduje to wystąpienie różnych zaburzeń percepcji o zmiennym nasileniu, które utrudniają normalne funkcjonowanie. Objawom mgły mózgowej bardzo często towarzyszy przewlekłe zmęczenie, nadmierna senność oraz zmniejszona motywacja do działania, co powoduje, że trudno jest podołać wykonywaniu codziennych obowiązków domowych oraz zawodowych. Zespół objawów brain fog może towarzyszyć różnym schorzeniom lub być spowodowany jedynie nadmiernym obciążeniem fizycznym oraz psychicznym, a także brakiem dostatecznej ilości snu. Mgła mózgowa uważana jest też za niepełnoobjawowe, lekkie delirium.

Mgła mózgowa – przyczyny

Przyczyną mgły mózgowej mogą być zaburzenia wydzielania kluczowych dla prawidłowego działania mózgu neuroprzekaźników, których zadaniem jest przenoszenie sygnału pomiędzy poszczególnymi neuronami. Wyróżnia się 4 podstawowe neuroprzekaźniki o kluczowym wpływie na nastrój, zdolności koncentracji uwagi oraz zapamiętywania informacji, czyli:

dopaminę,



serotoninę,



acetylocholinę,



kwas gamma-aminomasłowy.

Każdy z powyższych neuroprzekaźników pełni wiele różnych funkcji, a utrzymanie jego prawidłowego poziomu w organizmie jest niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. Zaburzenia w produkcji neuroprzekaźników mózgowych mogą być spowodowane różnymi czynnikami np. niektórymi chorobami, stosowaniem ubogiej w składniki odżywcze diety, częstym sięganiem po używki, przewlekłym stresem, brakiem snu, a także przyjmowaniem niektórych leków.

Uważa się, że niewielki spadek poziomu jednego lub kilku neuroprzekaźników wpływa właśnie na wystąpienie mgły mózgowej. Jak dotąd nie określono dokładnej przyczyny zamglenia mózgu, jednak jest ono łączone z encefalopatią wątrobową, zakażeniami pasożytniczymi, grzybicą organizmu i niektórymi chorobami autoimmunologicznymi np. toczniem rumieniowatym.

Sama mgła mózgowa nie jest uważana za chorobę; jest ona jedynie trudnym do zdiagnozowania, ze względu na dość subiektywny charakter, objawem różnych schorzeń ustrojowych oraz schorzeń psychicznych. Może towarzyszyć np. depresji oraz nerwicy, a także pojawiać się w momencie silnego stresu. Jedną z przyczyn mgły mózgowej może być też niedobór witaminy B12.

Mgła mózgowa – objawy

Mgła mózgu może objawiać się w różny sposób. Doświadczające jej osoby twierdzą, że czyją się, jakby chodziły we mgle (stąd nazwa mgła mózgowa); doświadczają wówczas uczucia dezorientacji, pobudzenia, nie mogą skupić uwagi na wykonywanych czynnościach, brakuje im chęci i sił do działania, a także mają problemy z doborem właściwych słów. Są to subiektywne odczucia, które mogą występować z różnym nasileniem, jednak istnieje kilka objawów, które mogą jednoznacznie wskazywać na to, że mamy do czynienia z mgłą mózgową, a zaliczamy do nich, m.in.:

problemy z koncentracją uwagi,



uczucie otępienia i spowolnienie myślenia,



„zawieszanie się” na wykonywaniu różnych czynności,



problem z zapamiętywaniem i przyswajaniem wiedzy,



zapominanie nazw przedmiotów,



przemijające problemy z doborem właściwych słów i precyzyjnym formułowaniem myśli,



uczucie śnienia na jawie,



problemy z logicznym myśleniem.



