Dużo błonnika, mało cukrów. Po jakie produkty warto sięgać i dlaczego?

Badania wykazały, że diety o niskiej podaży węglowodanów są szczególnie skuteczne w celu zmniejszania głodu i wspomagania odchudzania.



Są one również związane ze zmniejszonym ciśnieniem krwi i niskim poziomem cholesterolu LDL, a także podwyższonym poziomem cholesterolu HDL (dobrego).



Co więcej, stwierdzono, że diety niskowęglowodanowe poprawiają kontrolę poziomu cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2.



Diety o niskiej zawartości węglowodanów zazwyczaj dostarczają mniej niż 130 g węglowodanów dziennie, podczas gdy diety o bardzo niskiej zawartości węglowodanów zwykle dostarczają zaledwie 20-50 g węglowodanów dziennie.

A co z błonnikiem?

Jednak niektóre diety o bardzo niskiej zawartości węglowodanów mogą mieć też niską zawartość błonnika, składnika odżywczego, który jest ważny dla zdrowia układu pokarmowego, serca i jelit.

Jeżeli zatem oczekujesz diety niskowęglowodanowej a jednocześnie wysokobłonnikowej, jest to możliwe do osiągnięcia. Sprawdź poniższe naturalne propozycje produktów, które wzbogacą twoją dietę w błonnik a jednocześnie nie sprawią, że twój poziom cukru we krwi osiągnie maksimum.

