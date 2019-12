Czy masło orzechowe sprawi, że przytyjesz?

Jeśli dana osoba otrzymuje więcej kalorii niż spala, może przybrać na wadze. 32 g czyli 2 łyżki masła orzechowego zawiera 190 kcal i 16 g tłuszczu, czyli 21 proc. zalecanej dziennej wartości. Chociaż masło orzechowe zawiera duże ilości kalorii i tłuszczu, może mimo to nie powodować długoterminowego przyrostu masy ciała, gdy jest spożywane w ramach zbilansowanej diety.

Chociaż masło orzechowe zawiera wysoki poziom tłuszczu, zawiera niski poziom tłuszczów nasyconych i znaczne ilości dobrych tłuszczów, które są zdrowe dla organizmu. Masło orzechowe może również pomóc w osiągnięciu uczucia sytości więc nie skłania do tego by go dużo jeść.

W badaniu opublikowanym w American Journal of Clinical Nutrition przeanalizowano związek między pokarmami bogatymi w białko a wagą. Naukowcy odkryli, że masło orzechowe wiązało się z łagodną utratą masy ciała, gdy osoby spożywały je zamiast niektórych węglowodanów.

Czy może pomóc kulturystom?

Oprócz dużej zawartości tłuszczu masło orzechowe zawiera również wysoki poziom białka. W małym badaniu naukowcy przyjrzeli się strategiom żywieniowym zastosowanym przez 51 kulturystów i stwierdzili, że spożywali więcej białka i węglowodanów oraz mniejszą ilość tłuszczu. Według badaczy, zalecane spożycie białka dla kulturystów poza sezonem wynosi 1,6-2,2 g na kilogram masy ciała dziennie.

Badanie opublikowane w Obesity pokazało, że dieta wysokobiałkowa była skuteczna w pomaganiu mężczyznom w utracie wagi i tkanki tłuszczowej przy jednoczesnym zachowaniu beztłuszczowej masy ciała. Badanie trwało zaledwie 12 tygodni, więc badacze nie są pewni, czy ludzie, którzy będą przestrzegać takiej diety przez ponad 3 miesiące, utrzymają masę mięśniową.

Ponieważ kulturyści dążą do wysokiego poziomu masy mięśniowej i beztłuszczowej masy ciała, masło z orzechów ziemnych i inne rodzaje masła orzechowego mogą być korzystnym wyborem.

Czy może pomóc w odchudzaniu?

Badania wykazały, że masło orzechowe może pomóc ludziom schudnąć. Według naukowców istnieje związek między tymi, którzy codziennie jedzą orzechy, w tym orzeszki ziemne, a niższym ryzykiem otyłości.

Duże badanie przeprowadzone w okresie 5 lat na uczestnikach z 10 krajów europejskich, aprobuje to podejście. Naukowcy doszli do wniosku, że osoby, które zjadły najwięcej orzechów, w tym orzeszków ziemnych, nie przybrały na wadze i miały mniejsze ryzyko otyłości w ciągu 5 lat badania.

Małe, krótkoterminowe badanie wykazało, że sportowcy przeszkoleni w zakresie odporności, którzy schudli, spożywając dietę niskokaloryczną i wysokobiałkową, utrzymywali beztłuszczową masę ciała. Naukowcy wykazali również, że osoby regularnie jedzące orzechy mogą mieć wyższe wydatki energii spoczynkowej. Ludzie z wyższym wydatkiem energii spoczynkowej mogą spalać więcej kalorii podczas braku aktywności. W badaniu wzięło udział tylko 15 uczestników, dlatego te odkrycia wymagają więcej badań.

To bogate w kalorie i wysokotłuszczowe jedzenie może pomóc ludziom czuć się pełnymi. Kiedy ludzie czują się nasyceni, rzadziej jedzą. Chociaż masło orzechowe jest bogate w kalorie, ludzie mogą być mniej skłonni do przejadania się. Odkrycia te sugerują, że orzechy, w tym orzeszki ziemne i masło orzechowe, mogą być zdrową opcją żywieniową dla osób, które chcą schudnąć z powodu wysokiej zawartości białka.

Kiedy najlepiej je zjeść?

Jeśli ktoś je orzeszki ziemne, aby schudnąć, są one bardziej korzystne, gdy ludzie jedzą je jako przekąski w ciągu dnia. Wynika to z faktu, że mogą one powstrzymać przejadanie się. Konieczne są dalsze badania, aby określić najlepszy czas na spożywanie masła orzechowego, jeśli dana osoba spożywa je z powodu zawartości białka w celu budowy mięśni lub utrzymania beztłuszczowej masy ciała.

Według Journal of International Society of Sports Nutrition, spożywanie białka 30 minut przed snem może również pomóc w budowaniu mięśni. Jednak te badania koncentrowały się na białku z kazeiny, a nie na białku z orzechów. Naukowcy twierdzą, że spożywanie białka po treningu jest również korzystne.

Co zawiera masło orzechowe?

Naturalne masło orzechowe dostarcza:

Kalorie: 190 kcal

Białko: 8 g

Całkowita zawartość tłuszczu: 16 g

Węglowodany: 7 g

Błonnik: 3,01 g

Cukry: 2 g

Wapń: 18,9 mg

Żelazo: 0,998 mg

Sód: 0 mg

Niektóre rodzaje z dodatkiem cukru mogą zawierać aż 6 g cukru na 2 łyżki. Naturalne masło orzechowe jest zdrowszą opcją, ponieważ zawiera mniej cukru. Przetworzone masło orzechowe może zawierać dodatkowe składniki, w tym:

cukier

uwodorniony olej roślinny

sól.

Jak jeść masło orzechowe?

Wiele osób je masło orzechowe do śniadania, tostów lub w smoothie. Niektórzy ludzie używają masła orzechowego do gotowania, na przykład do robienia sosów do warzyw. Jest również świetne jako przekąska.

Uwagi

Jeśli dana osoba ma uczulenie na orzeszki ziemne, powinna unikać masła orzechowego i wypróbować alternatywne masło orzechowe.

Ludzie, którzy muszą przybrać na wadze, ale mają z tym trudności, powinni porozmawiać z lekarzem. Powinni przeprowadzić pełne badanie fizykalne, aby dowiedzieć się, dlaczego nie mogą przybrać na wadze. Warto też w tym celu zapytać o poradę dietetyka.

