Czy ostra papryczka chili może zmniejszyć ryzyko śmierci?

Papryka chili jest teraz wszędzie. Od Kambodży po Kalifornię i od Birmingham w Alabamie po Birmingham w Wielkiej Brytanii – pikantne potrawy są wszechobecne. W całej historii kultury łączyły różne korzyści zdrowotne z jedzeniem papryki chili. Jednak, jak wyjaśnia jedna z autorów ostatnich badań, prof. Licia Iacoviello, wiele z tych korzystnych właściwości przypisano „głównie na podstawie anegdot lub tradycji”.

W ostatnim czasie naukowcy skupili się na kapsaicynie, związku, który daje chili te niepowtarzalne właściwości. Według autorów ostatniego badania kapsaicyna „poprawia czynność układu sercowo-naczyniowego i regulację metaboliczną w badaniach eksperymentalnych i populacyjnych”.

Inni badacze doszli do wniosku, że kapsaicyna może być przydatna w walce z bólem neuropatycznym, zapaleniem stawów, zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, a nawet rakiem.

Chili a populacja

Chociaż zainteresowanie chili rośnie, tylko kilka badań zbadało wpływ regularnego jedzenia tej papryki na ogólny stan zdrowia i śmiertelność. Autorzy ze Śródziemnomorskiego Instytutu Neurologicznego we Włoszech wspominają dwa badania populacyjne zaprojektowane w celu odpowiedzi na to pytanie. Jedno miało miejsce w w Chinach, a drugie w Stanach Zjednoczonych. Oba ustaliły niższe ryzyko śmiertelności u osób, które spożyły najwięcej papryki chili.

W tym ostatnim badaniu autorzy postanowili potwierdzić lub zaprzeczyć tym wcześniejszym odkryciom w populacji europejskiej. Analizując biomarkery chorób układu sercowo-naczyniowego, takie jak poziom lipidów we krwi, mieli nadzieję ustalić, w jaki sposób papryczki chili mogą zmniejszyć ryzyko śmierci. Aby to zbadać, wzięli dane z badania Molisani; ten zestaw danych obejmuje 24325 mężczyzn i kobiet mieszkających w Molise we Włoszech. Po wykluczeniu osób z brakującymi danymi wzięło w nim udział 22811 osób. Wszyscy uczestnicy mieli ponad 35 lat, a badacze śledzili ich średnio przez 8,2 lat. W tym czasie naukowcy otrzymali informacje o 1236 uczestnikach, którzy zmarli podczas badania.

Naukowcy mieli również dostęp do informacji o innych czynnikach, które mogą wpływać na wyniki zdrowotne, w tym o historii choroby, aktywności fizycznej w czasie wolnym, paleniu, spożyciu alkoholu i danych społeczno-ekonomicznych. Każdy uczestnik wypełnił kwestionariusz na temat swoich nawyków żywieniowych w ciągu roku przed włączeniem do badania, w tym pytania dotyczące papryki chili.

W sumie 24,3 proc. uczestników spożywało papryczki chili cztery lub więcej razy w tygodniu, a 33,7 proc. spożywało papryczki chili rzadko lub nigdy. W modelu skorygowanym tylko o wiek, płeć i spożycie energii, regularne spożywanie [4 lub więcej razy w tygodniu] papryki chili było związane z 23 proc. niższym ryzykiem śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny, w przeciwieństwie do braku/rzadkiego spożycia, oraz wyniki pozostały zasadniczo niezmienione w modelu w pełni dostosowanym.

Chili i zdrowie sercowo-naczyniowe

Rozważając choroby serca, autorzy stwierdzili, że osoby często jedzące papryczki chili miały o 34 proc. mniejsze ryzyko śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych niż ci, którzy rzadko spożywali paprykę chili. Korzystny efekt był najbardziej wyraźny w przypadkach zgonów związanych z naczyniami mózgowymi i chorobami niedokrwiennymi serca.

Kiedy badali śmiertelność z powodu raka, odkryli, że chociaż papryka chili była związana ze spadkiem ryzyka, nie osiągnęła ona znaczenia statystycznego. Autorzy przeanalizowali zgony spowodowane czymkolwiek innym niż rak i choroby układu krążenia. Również tutaj papryka chili wydawała się być korzystna. Autorzy piszą, że „regularne przyjmowanie wiązało się z niższym ryzykiem innych przyczyn śmiertelności”.

Co ciekawe, kiedy naukowcy kontrolowali jakość diety, nie wpłynęło to na wyniki.

W porównaniu z tymi, którzy jedli najmniej papryczek chili, ci, którzy jedli najwięcej, częściej byli mężczyznami, lepiej wykształconymi i starszymi. Co zaskakujące, biorąc pod uwagę wnioski z badania, osoby, które zjadły najwięcej papryczek chili, były również bardziej narażone na cukrzycę i nadciśnienie, wyższy poziom lipidów we krwi i wyższe BMI w porównaniu z tymi, którzy rzadko jedli papryczki chili.

Ponieważ są to czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, autorzy uważają, że sugeruje to mechanizm, dzięki któremu chili zmniejsza ryzyko śmiertelności, a który jest niezależny od klasycznych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.

Jednak kwestia korzyści, jakie papryka chili może przynieść zdrowiu, wciąż jest przedmiotem dyskusji. Niektórzy naukowcy wysnuli teorię, że ponieważ kapsaicyna może wspomagać odchudzanie, może to tłumaczyć korzyści. Jednak w tej populacji grupa, która spożywała najwięcej, miała wyższe średnie BMI.

Warto pamiętać jednak, że to badanie ma swoje ograniczenia i wyniki nie są ostateczne.

