Jak zrobić idealną zupę serową? Kucharz zdradza swoje triki

Kucharz Piotr Kucharski zdradził przepisy na serowe dania. Jak zrobić brazylijskie bułeczki serowe, a jak zupę serową z porem?

Ile kalorii ma gouda?

Ten smaczny, żółty ser w 100g zawiera aż 375 kalorii. Spokojnie, na ogół jemy mniej. Porcja 40g (około 2 plasterków, gdy kupujemy ser na wagę) ma 150 kalorii. Czy to dużo? To zależy, czy jesteśmy na diecie i czy konsekwentnie liczymy kalorie. Jeśli uwielbiamy goudę, nie wykluczajmy jej z menu, a jedynie włączmy do swojego dziennego limitu kalorii.

Sery żółte mają cenne wartości odżywcze. Znajdziemy w nich:

białko – ok. 26 g/100 g produktu,



witaminy – A, E, K i D oraz witaminy z grupy B,



minerały – magnez, żelazo, wapń, cynk, miedź, potas, chrom, fosfor i sód.

Przecież nie chodzi o to, że odmawiać sobie ulubionych produktów. Szczególnie, jeśli nie są wybitnie niezdrowe.

Dobry ser, który został wyprodukowany zgodnie z właściwą dla swojego rodzaju i regionu pochodzenia recepturą, nie jest tanim wyrobem, dlatego chcąc kupić produkt wysokiej jakości, który nie będzie jedynie bombą kaloryczną, musimy przygotować się na spory wydatek.

Czytaj także:

