5 najlepszych sposobów na szybkie nawodnienie organizmu

Każda komórka, tkanka i narząd w twoim ciele potrzebuje wody do działania. Woda pomaga regulować temperaturę ciała, funkcjonowanie stawów, transport składników odżywczych, usuwanie odpadów i rozprowadzanie krwi. Oznacza to, że twoje ciało nie może właściwie wykonywać tych funkcji, jeśli jesteś odwodniony, co dzieje się, gdy tracisz więcej płynów niż przyjmujesz.

Na przykład możesz się odwodnić od pocenia się, wymiotów, biegunki lub przyjmowania leków moczopędnych, które zwiększają utratę płynów. Niektóre grupy ludzi są bardziej podatne na odwodnienie niż inne, w tym dzieci, osoby starsze i osoby z pewnymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca i choroby nerek.

Oznaki i objawy odwodnienia

zwiększone pragnienie

suchość w ustach

rzadkie oddawanie moczu

sucha skóra

zmęczenie

zawroty głowy

ból głowy

Kolor moczu jest również częstym wskaźnikiem stanu nawodnienia. Ogólnie im jaśniejszy kolor, tym lepiej jesteś nawodniony. Jednak kolor może się zmienić z powodów innych niż stan nawodnienia, w tym z powodu diety, niektórych schorzeń i stosowania niektórych leków. Badania wykazały, że kolor moczu jest ważnym wskaźnikiem nawodnienia u dzieci i młodych dorosłych, ale nie u starszych osób dorosłych.

Jeśli martwisz się stanem nawodnienia swojego lub kogoś innego, oto 5 najlepszych sposobów szybkiego nawodnienia.

