Różnorodność jedzenia sprawia, że jemy więcej

Badania sugerują, że ludzie nie tylko szybciej przybierają na wadze w okresie świątecznym, ale że może być trudno stracić te kilogramy. Jeśli martwisz się o przybieranie na wadze w te święta Bożego Narodzenia, zrozumienie, jak różnorodność potraw wpływa na sposób, w jaki jesz, może pomóc ci nie dać się ponieść emocjom podczas świętowania. Jest to ważne, ponieważ im większa różnorodność, tym częściej jemy. Wykazano, że gdy więcej niż jeden rodzaj jedzenia jest spożywany w trakcie posiłku, ludzie mają tendencję do jedzenia więcej. Ten „efekt różnorodności” może być bardzo pomocny, jeśli próbujesz jeść więcej określonego jedzenia – takiego jak owoce i warzywa, ale może być nieprzydatny, jeśli próbujesz jeść mniej na przykład deserów.

Jeszcze tylko jedną...

W pewnym eksperymencie dwie grupy ochotników poproszono o udekorowanie choinek i dano im czekoladki do przekąszenia. Zgodnie z innymi badaniami naukowymi uczestnicy zjedli więcej z miski zawierającej czekoladki o różnorodnych smakach niż z miski zawierającej tylko jeden rodzaj.

Uważa się, że „efekt różnorodności” jest wynikiem zjawiska zwanego „sytością sensorycznie specyficzną”. Wtedy nasze pragnienie spożywania potraw o określonym smaku, kolorze i teksturze maleje w czasie, gdy jemy. Jest to jeden z procesów, który pomaga nam przestać jeść i zakończyć posiłek. Ale to nie wpływa na to, jak bardzo doceniamy inne produkty – a pragnienie jedzenia innych produktów nie zmniejsza się.

W ten sposób wybieranie między potrawami o różnych smakach przerywa i opóźnia spadek chęci jedzenia od rozpoczęcia posiłku. Po kilku przerwach czas posiłku lub przekąski wydłuża się i ogólnie zjada się więcej. W badaniu grupa ochotników, którzy jedli z miski zawierającej identyczne czekoladki, czuli stałą przyjemność z jedzenia i byli mniej skłonni do kontynuowania jedzenia.

Ale ochotnicy, którzy jedli czekoladki z miski zawierającej różne czekoladki, każdą kolejną uznali za przyjemną do zjedzenia, a spadek przyjemności kończył się wraz ze spróbowaniem kolejnego wariantu. Ogólnie doprowadziło to do zjedzenia większej liczby czekoladek przez tę grupę.

Ogranicz swoje wybory

Oczywiście różnorodność potraw występuje nie tylko w święta. Produkty o różnych smakach, fakturach, zapachach i kolorach kuszą przez cały rok. Święta Bożego Narodzenia po prostu dają więcej okazji do jedzenia różnorodnych potraw, ponieważ w sklepach dostępne są artykuły sezonowe. Ale wiedza o „efekcie różnorodności” oznacza, że ​​możesz mieć większą kontrolę nad tym, co kładziesz na talerzu. Możesz użyć „efektu różnorodności”, aby ukradkiem zachęcić siebie i swoich gości do zjedzenia większej ilości warzyw podczas świątecznej kolacji.

Czytaj także:

Jak nie przytyć w święta? Dietetyk kliniczny: Skupmy się na jednym kluczowym zaleceniu