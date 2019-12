Picie alkoholu w święta? Nie przesadź, ponieważ...

Nowe badania pokazują, że wypijesz więcej, jeśli uważasz, że to pomoże ci lepiej się bawić na imprezie. Inne cechy osobowości i wiek mogą również prowadzić do wyższego prawdopodobieństwa upijania się. Badania wykazały, że niski poziom dopaminy może narazić ludzi na nadmierne picie. Jeśli potrzebna jest większa liczba napojów w krótkim czasie, aby uzyskać taki sam efekt chemiczny, jaki większość ludzi otrzymuje przy jednym drinku, może to łatwo doprowadzić do upijania się.

Czytaj także:

Jak pić (i jeść) w święta, by nie żałować?

Szkody z picia podczas świąt

Nadużywanie alkoholu może nie tylko powodować kaca, ale też prowadzić do ryzykownego podejmowania decyzji, wymiotów i zatrucia alkoholem –- nie wspominając już o efekcie odurzenia. Częste upijanie się jest czynnikiem ryzyka alkoholizmu i może mieć szkodliwy wpływ na wiele narządów, w tym wątrobę, trzustkę, jelita, serce i mózg.

Upijanie się podczas wakacji jest szczególnie związane ze zjawiskiem arytmii serca występującej u osób bez problemów sercowo-naczyniowych w wywiadzie.

Zapobiegaj „niewinnemu” popijaniu podczas świąt

Nawet jeśli nie pijesz wystarczająco dużo, aby być pijanym, możesz zrobić kilka rzeczy, aby uniknąć nadmiernego picia:

Miej świadomość swoich granic . Dowiedz się, jak wpływa na ciebie alkohol, i zważ na wszystkie leki, które mogą nasilać działanie alkoholu. Nadmiar alkoholu może też prowadzić do wypaczenia poczucia pewności siebie.

. Dowiedz się, jak wpływa na ciebie alkohol, i zważ na wszystkie leki, które mogą nasilać działanie alkoholu. Nadmiar alkoholu może też prowadzić do wypaczenia poczucia pewności siebie. Stwórz plan . Monitoruj, jak szybko spożywasz alkohol i w jakich ilościach. Jeśli wiesz, że możesz wypić więcej, niż byłoby to „wskazane”, na początku imprezy zdecyduj, ile napojów wypijesz, i trzymaj się planu.

. Monitoruj, jak szybko spożywasz alkohol i w jakich ilościach. Jeśli wiesz, że możesz wypić więcej, niż byłoby to „wskazane”, na początku imprezy zdecyduj, ile napojów wypijesz, i trzymaj się planu. Jedz przed piciem lub w trakcie . Może to pomóc opóźnić przedostanie się alkoholu do krwiobiegu. Nie zapobiegnie to zatruciu, ale może spowolnić wchłanianie alkoholu i zmniejszyć reakcje.

. Może to pomóc opóźnić przedostanie się alkoholu do krwiobiegu. Nie zapobiegnie to zatruciu, ale może spowolnić wchłanianie alkoholu i zmniejszyć reakcje. Postaw na napoje bezalkoholowe. Masz ochotę na drinka? Fajnie, ale miej pod ręką szklankę z napojem bezalkoholowym i sięgaj po nią często.

Czytaj także:

6 korzyści, płynących z odstawienia alkoholu na miesiąc