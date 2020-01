Sukraloza – co to takiego?

Sukraloza jest sztucznym słodzikiem pozbawionym kalorii. Jest wytwarzana z cukru w ​​wieloetapowym procesie chemicznym, w którym 3 grupy wodór-tlen są zastępowane atomami chloru. Została odkryta w 1976 r., kiedy naukowiec z brytyjskiego college'u źle usłyszał instrukcje dotyczące testowania substancji i spróbował jej. Odkrył, że jest bardzo słodka: 400-700 razy słodsza od cukru. Nie ma gorzkiego posmaku, jak wiele innych popularnych słodzików.

Sukraloza a poziom cukru we krwi

Sukraloza ma niewielki lub żaden wpływ na poziom cukru we krwi i insuliny. W jednym małym badaniu z udziałem 17 otyłych osób, które nie spożywały regularnie sztucznych słodzików sukraloza podniosła poziom cukru we krwi o 14 proc., a insuliny o 20 proc. Kilka innych badań na zdrowych ludziach o normalnej wadze nie wykazało wpływu na poziom cukru i insuliny. Jednak badania obejmowały osoby, które regularnie spożywały sukralozę. Jeśli nie spożywasz sukralozy regularnie, może wystąpić pewne zmiany w poziomie cukru we krwi i insuliny.

Pieczenie z sukralozą może być szkodliwe

Wydaje się, że w wysokich temperaturach sukraloza zaczyna się rozkładać i wchodzić w interakcje z innymi składnikami. Jedno z badań wykazało, że w ogrzewaniu sukralozy glicerolem wytwarzane są szkodliwe substancje zwane chloropropanolami. Mogą zwiększać ryzyko raka.

Czy sukraloza wpływa na zdrowie jelit?

Bakterie w jelitach są niezwykle ważne dla ogólnego stanu zdrowia. Mogą poprawić trawienie, funkcjonowanie układu odpornościowego i zmniejszyć ryzyko wielu chorób. Jedno badanie na szczurach wykazało, że sukraloza może mieć negatywny wpływ na te bakterie. Po 12 tygodniach szczury, które spożyły środek słodzący, miały o 47-80 proc. mniej bakterii beztlenowych w jelitach. Poziomy pożytecznych bakterii, takich jak bifidobakterie i bakterie kwasu mlekowego zostały znacznie zmniejszone, a bardziej szkodliwe bakterie wydawały się być mniej naruszone. Co więcej, bakterie jelitowe nie wróciły do ​​normy po 12 tygodniach od zakończenia eksperymentu. Niemniej jednak, ponieważ było to badanie na szczurach, potrzebne są dalsze badania w celu zbadania, czy sukraloza rzeczywiście wpływa na bakterie jelitowe u ludzi.

Czy sukraloza powoduje przyrost masy ciała?

Badania obserwacyjne nie wykazały związku między spożywaniem sztucznego słodzika a masą ciała lub masą tłuszczową, ale w niektórych wykazano niewielki wzrost wskaźnika masy ciała. Przegląd badań donosi, że sztuczne słodziki zmniejszają masę ciała średnio o około 0,8 kg.