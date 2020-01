Jakie będą trendy w dietach w 2020 roku?

Dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska opowiedziała o trendach dietetycznych na 2020 rok. Jakie mąki będą popularne? Co jeszcze będziemy jeść? – Zachodnioafrykańskie smaki, czyli wszystko to, co jest ostre – powiedziała – Stolińska. Jakie są zalety ostrych potraw?

Dlaczego pikantne potrawy są zdrowe?

Dane z licznych badań wskazują, że niektóre przyprawy – takie jak kminek, cynamon, kurkuma, papryka i papryczki chilli – mogą zwiększyć tempo spoczynku metabolicznego i spowolnić apetyt. W jednym badaniu stwierdzono również, że kurkuma hamuje wzrost tkanki tłuszczowej u myszy. Jednak efekt jest łagodny – nie oczekujmy cudów.

Kurkumina, związek kurkumy, może zmniejszyć stan zapalny w ciele. W medycynie ajurwedyjskiej przeciwzapalne właściwości imbiru i czosnku stosowane są od wieków w leczeniu szeregu schorzeń, takich jak zapalenie stawów, zaburzenia autoimmunologiczne, a nawet bóle głowy i nudności.

Wykazano, że kminek i kurkuma mają silne właściwości przeciwutleniające i przeciwdrobnoustrojowe. Oznacza to, że mogą być stosowane przeciwko szkodliwym bakteriom w organizmie.

Warto więc włączyć ostre przyprawy do swojej codziennej diety, jednak zachowajmy zdrowy rozsądek. Szczególnie, jeśli za nimi nie przepadamy lub nam szkodą.

Czytaj także:

Najlepsze diety na 2020 rok. Włącz je do swoich postanowień noworocznych!