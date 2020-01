Jak zrobić idealne faworki? Swój przepis zdradza Tomek Grabski

W kuchni „Dzień Dobry TVN” Tomek Grabski przygotowywał dania idealne na imprezy karnawałowe. Jak zrobić tatar z pomidorów, nowoczesne szaszłyki satay czy faworki?

Czy faworki są kaloryczne?

Cóż, niestety tak – to raczej nikogo nie powinno dziwić. Ciasto samo w sobie jest kaloryczne, a w dodatku faworki smażone są w głębokim tłuszczu i w dodatku spożywa się je po posypaniu cukrem pudrem. Będąc na diecie nie trzeba jednak wcale rezygnować z tego karnawałowego przysmaku. Kluczowa jest ilość. Jeśli na co dzień odżywiamy się zdrowo, a 90 proc. naszych posiłków to wartościowe potrawy, nic się nie stanie, jeśli skusimy się na kilka faworków. Szczególnie, jeśli regularnie uprawiamy sport lub podejmujemy spontaniczną aktywność fizyczną. Można także się wstrzymać i pofolgować sobie w Tłusty Czwartek, a wtedy oprócz faworków, zjeść także i pączka.

Ile kalorii ma pączek?

Odchudzanie i dieta nie mają wiele wspólnego z pączkami oraz równie chętnie spożywanymi w tłusty czwartek faworkami. Tradycyjny pączek z marmoladą ma około 300 kcal, pączek z lukrem – 350 kcal, a pączek z budyniem i czekoladą może mieć nawet 400 kcal.

Kaloryczność pączka równa się kaloryczności sporej porcji dorsza, duszonego kurczaka czy 4 talerzy domowej zupy jarzynowej, więc lepiej nie przesadzać ze świętowaniem i potraktować tę słodką przekąskę jako okazjonalny deser, a nie drugie śniadanie lub codzienny składnik naszego menu. Po zjedzeniu pączka natychmiast podnosi się poziom glukozy we krwi, a później równie szybko spada, dlatego ponownie odczuwamy głód i mamy ochotę na coś słodkiego, więc pączki sprzyjają także podjadaniu.

Nie oznacza to jednak, że zjedzenie raz do roku pączka zniweczy nasze plany związane ze zdrowym odżywianiem i odchudzaniem. We wszystkim trzeba zachować umiar, a przesada w każdą stronę może okazać się szkodliwa. Mając to na uwadze, można zjeść pączka w tłusty czwartek bez większych wyrzutów sumienia, ale jedynie pod warunkiem, że później odpowiednio zadbamy o to, aby obecne w nim kaloriepożytkować we właściwy sposób.

