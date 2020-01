Unikaj tych rzeczy podczas kuracji octem jabłkowym

Ocet jabłkowy to popularna przyprawa. Jest stosowany w wielu kuchniach świata ze względu na unikalne właściwości smakowe – można dodawać go do sałatek, sosów i wielu innych dań. Jednak jest na świecie również wielu zwolenników (a być może częściej nawet zwolenniczek!) stosowania tego rodzaju octu w kompletnie inny sposób, bo... solo. Rozcieńczonego w szklance wody lub wypijanego duszkiem w ilości jednej łyżki. Po co się to robi?

Ocet jabłkowy jest często zalecany jako naturalny sposób kontrolowania poziomu cukru we krwi, szczególnie u osób z insulinoopornością. Ocet spożywany przed posiłkiem o dużej zawartości węglowodanów spowalnia opróżnianie żołądka i zapobiega dużym skokom cukru we krwi. Poprawia także wrażliwość na insulinę, co pomaga ciału przenosić więcej glukozy z krwiobiegu do komórek, obniżając w ten sposób poziom cukru we krwi.

Co ciekawe, do uzyskania tych efektów potrzebna jest tylko niewielka ilość octu jabłkowego. Wykazano, że cztery łyżeczki (20 ml) octu jabłkowego przed posiłkami znacznie obniżają poziom cukru we krwi po jedzeniu.

